Szülővárosában is egy emberként szurkoltak Szoboszlai Dominiknak

Már a helyszínen látszott, hogy akik eljöttek az eseményre, nem tegnap lettek Liverpool drukkerek. Szinte mindenkin a csapat sálja díszelgett valamilyen formában, és ezek között is voltak egészen érdekes darabok, amely nem Szoboszlai Dominik miatt magyar kötődésűek. Mint például a 2009/2010-es szezon Liverpool-Debrecen Bajnokok ligája csoportmérkőzésének emlékére készített sál. A mezek között is voltak egészen érdekes darabok, köztük néhány 90-es évekbeli is látható volt néhány idősebb szurkolón. Bár némelyiken egy kissé meglátszott az idő vasfoga, eszmei értéke miatt a gyűjtők komoly pénzt fizettek volna a helyszínen viselőjének.

A Kiskút Tenisz Klubban kiszurkolták a bajnoki címet a Liverpool szimpatizánsok.

Fotó: Szabó Zsolt

A mérkőzés kezdőrúgása előtt, a helyszínen lévő szurkolók elénekelték szokásos módon, a klub himnuszának számító 1997-ben született Gerry & The Pacemakers, által készített You'll Never Walk Alone című slágerét. Szinte velőtrázó élmény volt, ahogy a székesfehérvári szimpatizánsok némán hallgatták a 60 ezer angol szurkoló énekét, amely televízión keresztül is hatalmas erővel hatott, hát még élőben milyen lehetett! Ezután elkezdődött a mérkőzés, amely rögtön egy hideg zuhannyal indított a Pool szurkolók számára.

Végül sima győzelmet aratott a Liverpool

A korábban a Mersey-parti együttest erősítő Dominic Solanke talált be, ezzel megszerezte a vezetést a Tottenham. Ez azt jelentette, hogy az angol csapat bajnokavatása egy héttel eltolódik, és egy kissé csendesebbé vállt a hangulat az étteremben is. Ám pár perccel később jött Luis Diaz egyenlítő gólja, majd 8 perc múlva Mac Allister szerezte meg a vezetést. A 34. minutumban pedig Gakpo talált be, gyakorlatilag eldöntve azt, hogy a Liverpool bajnoknak mondhatja magát a mérkőzés végén.