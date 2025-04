Gyászszünettel emlékeznek a tragikus körülmények közt elhunyt sportolóra

Szörnyű tragédia rázta meg az országot, elhunyt a másfél héttel ezelőtt a dunai hajóbalesetben eltűnt Lieszkovszky Zalán. A 34 esztendős sportember holttestét Bölcskénél találták meg és azonosították, amelyről a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a TEOL.hu számolt be. A szomorú hír után az egész ország gyászba borult, sportszeretők ezrei búcsúznak dunaújvárosi születésű fiatalembertől.

Lieszkovszky Zalánt, a dunai hajóbaleset áldozatát nagyon sokan kedvelték és szerették

Forrás: Bölcskei SE

Gyászszünet Lieszkovszky Zalán tiszteletére

A megható bejegyzések mellett a pályán is méltóképp búcsúztatják el Lieszkovszky Zalánt egykori klubjai. A Dunaújváros FC labdarúgócsapata csütörtökön 17 órától a Fejér vármegyei kupa elődöntőjében lép pályára a Sárbogárd ellen, amely Zalán emlékére gyászszünettel kezdődik, így tisztelegnek a sportoló előtt, akinek édesapja korábban a klubban is dolgozott. Emellett a Dunaújváros Futsal PTE elleni összecsapása előtt is gyászszünettel adakoznak korábbi játékosuk emléke előtt – írja a duol.hu.