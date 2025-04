Lépéselőnybe került a DFC

Tóvill-Kápolnásnyék – Sárbogárd 1–4 (0–3)

Tordas, 150 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor (Gáspár), Rózsa, Szajkó (Imrefi), Varga József - Őz, Zsigmond, Király Á., Venczel - Nagy E., Victor (Szöllősi). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki P., Gráczer Bence, Tölgyesi, Mayer D. - Bencze (Kindl), Klémán M., Horváth Á., Joó (Kun B.) - Pákozdi (Rezicska), Reizinger (Horváth A.). Vezetőedző: Lesnyik Gábor.

Gól: Rózsa (72.), ill. Reizinger (8., 44., 45.), Horváth Á. (80.).

Jók: Őz, Király Á., ill. Nyári, Tölgyesi, Reizinger.

A 9. percben Reizinger Bence egyéni alakítása után megszerezte a Sárbogárd a vezetést, 0-1. A 30. percben Varga József fejese a kapufán csattant. A 44. percben Reizinger értékesített egy büntetőt, majd rá egy percre az üres kapuba is passzolt, 0-3. Mezőnyben egyenlő erők küzdelme zajlott, azonban a gólokat a vendégek szerezték. A szünet után a Nyék támadott többet, vendégek a biztos vezetés tudatában inkább a védekezéssel foglalkoztak. A 72. percben Rózsa Marcell szépített, míg a 80. percben Horváth Ádám beállította a végeredményt, 4-1.

Tudósított: Sziládi István

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Adony 2–1 (2–1)

Mezőfalva, 150 néző

Vezette: Gebei Bálint.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Török – Villám, Balázs, Rózsahegyi, Rakonczai - Balogh I. (Csontos), Sági, Kovács B. (Szabó O.), Németh B. (Kiss G.) - Petrov Gleb, Mekota. Vezetőedző: Masinka Csaba.

Adony: Andrejev – Budai, Hamar, Virág (Csiki), Balogh B. - Tóth D., Holentoner, Bagóczki (Kőkuti), Bognár B. (Major) - Posztós (Tatár), Fehér (Kelemen). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Gól: Mekota (13.), Németh B. (22.), ill. Bognár B. (40.).

Jók: Balázs, Rakonczai, Villám, ill. Bognár B., Tóth D.

Jó iramú, változatos játék bontakozott ki, ahol először az adonyiak vették magukhoz a kezdeményezést, ám kisvártatva a hazaiak kerültek mezőnyfölénybe, amelyet két találatuk is nyomatékosított. A 13. percben Mekota Bernát kapott jó labdát, amit a kapufa belső lapjának segítségével juttatott a hálóba, 1-0. A 22. percben pedig szép összjáték után Németh Balázs helyezett a vendégek kapujába, 2-0. Persze az adonyiak sem tétlenkedtek! Több kihagyott helyzetük mellett Holentoner Edvin a kapufát is eltalálta, sőt ugyanő egy jogosan megítélt büntetőt is elhibázott. A játékrész végén azért visszatértek az adonyi remények, hiszen a 40. percben Bognár Bence futott el a jobb oldalon - nem adott középre, hanem egymaga fejezte be góllal az akciót, 2-1. A második játékrészben kevesebb helyzet adódott, viszont nagy küzdelem zajlott a gyepen. Az adonyiak igyekeztek kiegyenlíteni, ám gólszerzési lehetőségek inkább a mezőfalvaiak előtt adódtak. Szabó Olivér 40 méterről ívelt, ám a kint álló Andrejev Illés nagy bravúrral tolta kapu fölé a labdát. Sági József elfutását követően, Balázs Sándor pedig szabadrúgásból veszélyeztetett. Aztán a kimaradt hazai helyzetek után a találkozó legvégén Tóth Dániel fejese egy pontot érhetett volna a látogatóknak, ha bemegy. Nem ment be, így Mezőfalván maradtak a bajnoki pontok.

Tudósított: Bán Balázs.