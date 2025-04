Megható fotókon az olimpiai bronzérmes mester és tanítványai

Varga Orsolya és Tárkányi Zsombor is elindult a budapesti Öttusa Világkupán, ahol már túl is vannak a selejtezőkön. Természetesen mindkettejüket a helyszínen segítette Kovács Sarolta, a Volán Fehérvár edzője, a tokiói olimpián bronzérmet szerző öttusázó is. Most megható fotókon mutatjuk a keddi és szerdai eseményeket.

Mester és tanítványa, Kovács Sarolta (jobbra) és Varga Orsolya (balra)

Fotó: Kricskovics Antal

Kovács Sarolta tanítványai felemásan teljesítettek

Varga Orsolya a B-selejtezőben a 11. helyen zárt kedden a női mezőnyben, így bejutott az elődöntőbe, míg a férfiaknál Tárkányi Zsombor szintén a B-selejtezőben a 27. helyen zárt, így ő nem lehet ott az elődöntőben.

Kovács Sarolta és Tárkányi Zsombor

Fotó: Krikcsovics Antal

Varga Orsolya a mesterével készült fotó mellett Guzi Blankával, a B-selejtezőt toronymagasan megnyerő öttusázóval is lencsevégre kaptuk egy megható pillanatban.