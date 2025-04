Kiélezett küzdelmet hozott az év első fogathajtó versenye

Szomorkás időjárásban kezdődött a soponyai fogathajtó verseny, amely a 2025-ös idény első megmérettetése volt a lovassport szerelmeseinek. Végül az idő is kiderült és a hangulat is jól alakult, amiről Csuti Péter, a megyei szövetség elnöke számolt be lapunknak.

Id. Semjén Attila nyerte az akadályhajtást Soponyán

Forrás: Varga Gábor/Facebook

– A megszokott módon kitűnő szervezés mellett kezdtük az évet. A bizonytalan időjárás miatt végül 32 kettes és 4 egyes fogat érkezett a versenyre. A kettesek mezőnye végig izgalmas volt, többen nagyon jól teljesítettek, végül négyen is hibátlan kört hajtottak mindkét fordulóban, közöttük az összevetés döntött. Mögöttük az egy verőhibások közt az időeredmény rangsorolt, néhány másodperc választotta csak el egymástól a helyezetteket – értékelte a napot Csuti Péter. Hozzátette, az időjárás és a szezonkezdethez igazított nyomvonal miatt még nehéz messzemenő következtetéseket levonni, de nagyon szoros versenyre van kilátás a bajnokságban.

Csuti Péter elárulta, a délelőtti eső miatt alacsonyabb volt az érdeklődés, de délre megtelt a rendezvénysátor, szépszámú közönség előtt zajlott az összevetés, majd a vadászhajtás.

A fogathajtó-bajnokság következő fordulóját Seregélyesen rendezik majd május 10-én.

Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság, 1. forduló, Soponya

Egyesfogat, akadályhajtás

1. Csepelszigeti Adrienn (Sárbogárdi LE, Fejér vármegye)

2. Malics Georgina (Seregélyesi Patkó SE, Fejér vármegye)

3. Németh Andrea (Seregélyesi VSE, Fejér vármegye)

Kettesfogat, akadályhajtás

1. Id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye)

2. Rodenbücher András (Zombai Lovasklub Egyesület, Tolna vármegye)

3. Cserni Sándor (Holdfény Lovas Sport Egyesület, Pest vármegye)

4. Hufnágel József (Szent Ágota LE, Fejér vármegye)

5. Dvéri Diána (Seregélyesi Patkó SE, Fejér vármegye)

6. Domján Miklós (Sárvíz Völgye BLSE, Fejér vármegye)

Kettesfogat, vadászhajtás

1. Dvéri Diána (Seregélyesi Patkó SE, Fejér vármegye) 59,92 hiba pont

2. Barabás Máté (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 60,96

3. Id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) 61,40

4. Hufnágel József (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 65,18

5. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) 66,33

6. Vadócz Zsolt (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 67,44