Két korábbi Volán kiválóság is elhagyta a csapatát

A HC Pustertal Wölfe a Hydro Fehérvár AV19-hezu hasonlóan a negyeddöntőben búcsúzott az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) rájátszásától. A szezont követően az olasz együttes kerete is átalakulóban van, most hivatalos oldalán tudatta, hogy négy kulcsember is távozik. Tommaso Traversa, Alex Petan, Josh Wesley és Brett Findlay hagyja el a sárga-feketéket, Findlayről és Petanról élénk emlékei lehetne a Volán szurkolóknak.

Alex Petan remek teljesítményt nyújtott a Volánban

Fotó: Fehér Gábor FMH Archív

Brett Findlay 2022-ben a Bolzanóból igazolt Székesfehérvárra, ahol egy idény alatt 45 bajnokin 9 gól mellett kiosztott 12 gólpassz is, majd továbbállt a HC Slovan Bratislavához. A szlovák kitérő után tavaly nyáron került vissza az ICEHL-be, ugyanis a HC Pustertal Wölfe csapott le rá. Az olasz gárdában eredményesen játszott, 52 találkozón 21-szer volt eredményes, emellett kiosztott 28 asszisztot is.

Alex Petan 2020-2023 között erősítette a Hydro Fehérvár AV19-et, ahol a szurkolók kifejezetten kedvelték. Meg is volt rá az okuk, hiszen mindhárom szezonjában jó teljesítményt nyújtott, komoly szerepe volt az ezüstéremig menetelő csapatban is. Az évek alatt összesen 153 ICEHL mérkőzésen lépett jégre Volán mezben, melyeken 52 gól mellett 84 gólpassz fűződik a nevéhez. 2023 nyarán hagyta el a klubot, és írt alá a HC Pustertal Wölféhez, és ott folytatta, ahol a fehérváriaknál abbahagyta. Az előző szezon rájátszásának negyeddöntőjében a Volán éppen a Pustertal Wölfe ellen esett ki, amiben Petan is kulcsszerepet játszott. A nemrég véget ért idényben sem teljesített rosszul, 14 gól mellett 21 asszisztot is kiosztott.