Visszavágtak a pofon után

Az elit világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott a VELETEK-BÁRHOVA turné keretein belül kétszer is összecsapott Dániával Miskolcon.

A pénteki mérkőzés sokáig nagyon jól alakult, hiszen egészen a 34. percig Galló Vilmos duplájával kétgólos előnyben voltak a mieink, azonban ekkor érkezett Nicolai Meyer és Felix Scheel, akik révén pár perc alatt egyenlítettek a dánok, sőt Patrick Russel góljával még a vezetést is megszerezték. A harmadik harmadban Alexander True duplázta meg csapata előnyét, majd Nick Olesen duplája állította be a végeredményt, 2-6.

A szombati találkozó első perceiben úgy tűnt, hogy ismét hamar előnybe kerülhet Majoross Gergely legénysége, hiszen az 5. percben Aabo Jesper Jensen gáncsolásért kapott két perc büntetést. Az emberelőny alatt több veszélyes lehetőséget is kialakított a magyar csapat, azonban Sebastian Dahm kapuja érintetlen maradt. A kiegészülés után támadásba lendültek az északiak, aminek meg is lett az eredménye, hiszen Phillip Bruggisser értékesítette Mathias From átadását, 0-1. A 15. percben csere közben túl sok dán játékos tartózkodott a jégen, emiatt ismét emberhátrányba kerültek, ezt pedig már kihasználták a mieink. Az "odavágón" két gólt szerző Galló most előkészített, passzát Papp Kristóf juttatta a hálóba, 1-1. A gól után továbbra is támadásba maradtunk, sőt másfél perccel a játékrész vége előtt már nálunk volt az előny, Sárpátki Tamás Róbert volt eredményes.

A magyar férfi jégkorong-válogatott a nagy arányú vereség után visszavágott

Fotó: jegkorongszovetseg.hu

A fordulást követően magasabb sebességi fordulatba kapcsoltak a vendégek, akik megállás nélkül támadták a magyar ketrecet. A nagy nyomás megtörte a védelmet, Nick Olesen egalizált, 2-2. Nem sokkal később Horváth Alexet két percre a büntetőpadra küldte a játékvezető, ez újabb meleg pillanatokat okozott. A második etap egyértelműen a dánoké volt, mindössze 5 kapura lövéssel zártuk ezt a húsz percet, ezzel szemben az északiak 14-szer próbálkoztak.

A harmadik játékrész első felében is a vendégek domináltak, ezt két magyar kiállítás is segítette, ennek ellenére sem tudták megszerezni a vezetést, közelről és távolról is próbálkoztak, de nem tudtak túljárni Bálizs Bence eszén. Az 51. perc elején aztán fordult a kocka, ugyanis ekkor Bruggisser kapott két percet. Ötven másodperccel később Galló Vilmos lövése jutott át a gólvonalon, amit a közönség kitörő örömmel fogadott, 3-2. A hátralévő időben mindent megtettek a dánok, hogy kiegyenlítsenek, Esben Nobermarn még időt is kért, de egyszerűen nem akart megszületni az újabb gól. Két és fél perccel a vége előtt Dahm lejött a pályáról, így hat az öt ellen támadtak a vendégek, azonban Szabó Bence révén már csak a mieink találtak a kapuba, 4-2.