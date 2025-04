Óriási bajban a magyar válogatott

Az U18-as magyar férfi jégkorong-válogatott már a szlovénok elleni meccs előtt sem volt könnyű helyzetben, hiszen az első két meccsét egyaránt nagy aránnyal vesztette el. A bennmaradási esélyek javításáért szükség volt egy Szlovénia elleni győzelemre.

Az U18-as magyar férfi jégkorong-válogatott ezúttal sem talált a kapuba

Fotó: NAGY NORBERT

A mérkőzés remekül kezdődött a mieink számára, hiszen a 2. percben két kék mezest is a büntetőpadra küldött a játékvezető. A kettős emberelőny alatt többször is közel álltunk a vezetés megszerzéséhez, azonban a korong sehogy sem akart átjutni a gólvonalon. A büntetések lejárta után sem voltak sokáig egyenlő létszámban a szlovénok, hiszen Bert Smukavec is a kiállítás sorsára jutott az 5. percben. Svasznek Bence fiai mindent megtettek, hogy kihasználják az ebből adódó lehetőségeket, viszont Luka Dolzan eszén nem tudtak túljárni. Másodpercek voltak már csak vissza a büntetésből, amikor Kuntic Dávid is kapott két percet. Ekkor Sabahudin Kovacevic legénysége átvette az irányítást, azonban a magyar védelem sem adta olcsón a bőrét. Az első harmad második fele már kiállítások nélkül csorgott le, a csapatok felváltva veszélyeztettek, azonban egyik háló sem rezdült meg.

Nem alakult jól a második harmad a magyar jégkorong-válogatott számára

A második etapot a kékek kezdték jobban, Ian Lepsa Petronijevic többször is veszélyes pozícióban kapott korongot, azonban ekkor még nem sikerült betalálnia. Karsai Ferenc és Polónyi Nándor kiállítása miatt közel két percig kettős emberhátrányba maradtunk, ami miatt sokáig bent ragadt a sor a pályán. Ugyan a büntetéseket még megúszták a mieink kapott gól nélkül, azonban a kiegészülés után nem rendeződött a magyar védelem, aminek köszönhetően Jos Bukovec törte meg a gólcsendet, 1-0. A második szlovén találatra sem kellett sokat várni, a 35. percben Petronijevic duplázta meg csapata előnyét, 2-0. A szünetig hátralévő időt lepörgette Kovacevic gárdája.

A harmadik harmadot agresszívan kezdte a fehér mezes alakulat, ennek ellenére az ellenfél stabil védekezését nem sikerült feltörni, sőt a szlovének több veszélyes támadást is vezethettek. A 48. percben Kuntic kiállítása sem könnyítette meg a dolgokat, azonban ez mindössze egy percig tartott, hiszen Bukovec is a padra került. Az utolsó tíz percre kezdett eldurvulni a találkozó a játékosok többször is egymásba gabalyodtak, azonban ez a töredezett játék a kék mezeseknek kedvezett, hiszen könnyebben tudtak játszani az idővel. Ennek meglett az eredménye, hiszen a mérkőzésen több gól már nem született, így Szlovénia kétgólos győzelmet aratott.