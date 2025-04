Eldőlt kik vehetnek részt a világbajnokságon

Az U18-as magyar férfi jégkorong-válogatott három felkészülési mérkőzést játszott a tornát megelőzően, amelyből kettőt is megnyert, Ukrajna és Dánia ellen. Az utolsó találkozó után eldőlt kik vehetnek részt a MET Aréna jegén megrendezésre kerülő divízió 1/A-s világbajnokságon. A válogatott szövetségi edzője, Svasznek Bence 23 fős keretet hirdetett, amelyben Nagy Dominik, Pallós Zsombor és Rákosi Lázár révén három FEHA19 játékos is bekerült, mellettük Ifj. Ocskay Gábor unokaöccse, Vén Bendegúz is bekerült a csapatba.

Kihirdették az U18-as jégkorong-válogatott világbajnoki keretét

Fotó: mjsz.hu

Az U18-as magyar férfi jégkorong-válogatott világbajnoki kerete:

Kapusok (3): Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, Finnország), Veres-Fucsku Bence (DVTK)

Hátvédek (7): Karsai Ferenc (Jokerit, Finnország), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (ÚJA), Polónyi Nándor (Ontario Hockey Academy, Kanada), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertälje, Svédország)

Csatárok (13): Baróti Bence (ÚJA), Erdősi Csanád (Oakmoor Academy Patriots, Egyesült Államok), Hiezl Martin (Vasas), Horváth-Terták Péter (Kookoo, Finnország), Kuntic Dávid (ÚJA), Lintner Péter (Vasas), Mayer Marcell (ÚJA), Pallós Zsombor (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA), Schmidt Ágoston (TPS, Finnország), Szongoth Domán (Kookoo, Finnország), Ványolos Márk (ÚJA)