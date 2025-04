Legalább a gólcsend megtört

A magyar női jégkorong-válogatott már csak az eredmény kozmetikázásának reményében lépett pályára a csoportkör utolsó fordulójában, hiszen már csak matematikai esélyei voltak a bennmaradásra, ugyanis ennek az első lépcsőfoka az lett volna, hogy legalább négy góllal legyőzzük a németeket.

Kiegyenlített játékkal kezdődött a találkozó, az első percekben mindkét csapat még csak tapogatózott. Kisebb-nagyobb helyzeteket ugyan már ekkor is voltak, azonban az igazán komoly lehetőségekre a 10. percig kellett várni, ekkor ugyanis létszámfölénybe kerültek a mieink, sőt több mint egy percig kettős emberelőnyben is voltak. Ekkor több veszélyes lövés is eljutott a német kapuig, azonban az egész tornát átívelő gólképtelenség ekkor sem akart megtörni, ugyanis vagy a védők blokkoltak, vagy Sandra Abstreiter fogott meg mindent. A büntetések letelte után magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a németek, melyet Németh Bernadett kiállítása még meg is segített. A Budapest Jégkorong Akadémia játékosának büntetését megúsztuk kapott gól nélkül, azonban visszatérését követően sem volt sokáig egyenlő létszám a pályán, hiszen alig fél perccel később Odnoga Lottit is a büntetőpadra küldte a játékvezető. Ennek ellenére sem született gól a szünetig.

A második harmad elején a németek irányítottak, Németh Anikónak több bravúrt is be kellett mutatnia. A 27. percben Seregély Mira is a kiállítás sorsára jutott, amit már kihasználtak a németek. A korongot Nicole Hadraschek-Eisenschmid szerezte meg, aki be is vette a magyar kaput, 1-0. A kapott gól után feljavult a mieink támadójátéka, aminek a 17. percben let tmeg az eredménye, ekkor Seregély és Mayer Fruzsina összjátékát Kreisz Emma értékesítette, ezzel megtörve az átkot, 1-1. Pat Cortina lányai a torna során ekkor már több mint 100-szor lőttek kapura, azonban ez volt az első alkalom amikor a pakk szabályosan került a gólvonal mögé.

A harmadik harmadot jól kezdték a mieink, többször is közel álltak a vezetés megszerzéséhez, azonban a 46. percben Németh Bernadettet ismét kiállították, amellyel ezúttal is élt az ellenfél, Katarina Jobst-Smith szerezte mg ismét a vezetést, 2-1. A hátralévő időben Laura Kluge és Hadraschek-Eisenschmid révén még kétszer is beköszöntek a németek, így a magyar válogatott 4-1-re veszítette el az utolsó mérkőzését.