A végén jött a hidegzuhany, az utolsó meccsen dől el minden

Nem volt könnyű helyzetben az U18-as magyar férfi jégkorong-válogatott, hiszen a mérkőzés előtt pont nélkül állt az utolsó helyen a divízió 1/A-s világbajnokságon. Ezúttal sem ígérkezett könnyűnek a feladat, hiszen az első három összecsapását megnyerő és a csoportot vezető Dánia volt az ellenfél.

Közel volt az első pontszerzéshez az U18-as magyar férfi jégkorong-válogatott

Fotó: Fehér Gábor

A találkozót remekül kezdte a dán együttes, amit a 4. percben Karsai Ferenc kiállítása még inkább megerősített, így a mieinknek az első percekben a stabil védekezésre kellett koncentrálniuk, csak elvétve jutottak el az ellenfél kapujáig. A kiegszülést követően sikerült valamelyest aktívabbá válni a támadó harmadban, sőt a 7. percben Martinus Schioldan kiállítása még több helyzet teremtésére adott lehetőséget. Kevesebb, mint tíz másodperc volt hátra a büntetésből, amikor Oliver Larsen is a büntetőpadra került, így rövid ideig kettős emberelőnyben lehettünk, amit sikerült is kihasználni, Mayer Marcell értékesítette Karsai átadását, 1-0. Ekkorra azonban már egy másodperce lejárt Schioldan két perce, így a gól miatt kiegészülhettek a fehér mezesek. A következő percekben Dánia magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, a gyors támadásaiknak köszönhetően néha egy-egy ütemmel lemaradtak a magyarok, emiatt szabálytalankodott Mayer is a 15. percben, amiért kiállította a játékvezető. Ezt az emberelőnyt már gólra váltották az északiak, Mads Kongsbak Klyvo vette be Veres-Fucsku Bence kapuját, 1-1. Ezután az első harmadban már egyik háló sem rezdült meg.

A második etap is a büntetések kihasználásáról szólt. A 27. percben egy technikai szabálytalanság miatt Prém Zsombor kapott két percet, amiért túl sok játékos tartózkodott a jégen. Ez ahiba fájdalmasnak bizonyult, ugyanis Mikey Bergmann talált be egy szépen kijátszott akció végén, 1-2. Azonban alig fél perccel később egy dán játékos is a kiállítás sorsára jutott, aminek szintúgy meglett az eredménye, hiszen Osztoics Márk egalizált, 2-2. A durvaság a hátralévő időben sem hagyott alább, mindkét gárdából kiszórtak még két-két embert, azonban a büntetések sokszor szinte teljesen lefedték egymást, így létszámfölényről csak másodpercekig volt szó.