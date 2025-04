Meghatóan búcsúznak a dunai hajóbaleset tragikus áldozatától

Szomorú hírről számolt be hétfőn délután a TEOL.hu: vasárnap délben holttestet találtak a Dunában, Bölcskénél, a folyam 1552. kilométerénél. Mint kiderült, az eset összefüggésben van az április 19-én Budafok-Téténynél történt hajóbalesettel, amelyben eltűnt Lieszkovszky Zalán, hiszen a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, a 34 esztendős sportember holttestét azonosították. Az egész ország megrendült a hír hallatán, klubjai meghatóan búcsúznak a fiataltól.

Lieszkovszky Zalánt, a dunai hajóbaleset áldozatát nagyon sokan kedvelték és szerették

Forrás: Bölcskei SE

Meghatóan búcsúznak a hajóbaleset áldozatától

Lieszkovszky Zalán több futballcsapatnál is megfordult, futsalozott és a magyar socca válogatottnak is a tagja volt. A halálhírét követően mindenki egy emberként rendült meg, és barátai sorra búcsúznak el tőle meghatóbbnál meghatóbb üzenetekkel, akárcsak egykori klubjai is. A 34 esztendős sportember mindenhol nagy nyomot hagyott, mindenhol rendkívül szerették.

„Mély fájdalommal és megrendüléssel búcsúzunk Lieszkovszky Zalántól, aki a 2017/2018-as szezonban futballozott Dunaföldvár színeiben. Tragikus elvesztése mélyen megrázta klubunk közösségét. Zalán emlékét megőrizzük, sportemberi hozzáállása és személyisége mindannyiunk számára példaértékű marad. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki édesapjának Lieszkovszky Józsefnek klubunk szakmai vezetőjének, a családnak, barátoknak, csapattársaknak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. Nyugodj békében, Zalán!" – áll az FC Dunaföldvár közösségi oldalán megjelent közleményben.

A TEOL.hu megszólaltatta Reveland Zoltánt, a Tolna-Mözs női futsalcsapatának vezetőedzőjét, aki ismerte Lieszkovszky Zoltánt.

Nagyon törekvő, céltudatos srác volt

– fogalmazott a szakember a Tolna Vármegyei Hírportálnak.

Reveland Zoltán vezetőedző mellett a tolna-mözsiek játékosa, Folk Zsuzsanna is nyilatkozott a TEOL-nak.

„Nagyon sokan szerették, az egész labdarúgó társadalmat megrázta a tragédia, ami vele történt. Barátok nem voltunk, de rengeteg közös ismerősünk van, folyamatosan kapcsolatban voltam velük, hogy ki mit tud róla, van-e valakinek friss információja róla. Reménykedtünk napokig, hátha élve előkerül, engem is lesújtott a hír. Remélem, így békére lelhetnek a szülők és barátok, hogy méltóképpen elbúcsúzhatnak tőle" – fogalmazott Folk Zsuzsanna.