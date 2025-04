Gólzáporos bogárdi győzelem

Sárbogárd – Enying 12–0 (7–0)

Sárbogárd, 120 néző

Vezette: Béd Ákos.

Sárbogárd: Dőry – Vagyóczki P. (Horváth A.), Mayer D., Tóth P. (Brúzsa), Klémán M. - Horváth Á., Joó (Szalai Á.), Pákozdi (Zvezdovics), Farkas G. (Varga Z.) - Kindl, Reizinger. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.

Enying: Elek B. – Orsós, Kéri, Tringli, Horváth Cs. - Halász, Mészár, Horváth D. - Vajda, Doma. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Reizinger (5., 31., 42., 57., 61., 77.), Mayer D. (19., 29., 62., 75.), Farkas G. (10.), Horváth Á. (37.).

Kiállítva: Dőry (14.).

Jók: Mayer D., Reizinger, Klémán M., Horváth Á., Farkas G., Kindl, ill. senki

Papírforma eredmény született. Hatalmas bogárdi fölénnyel indult a mérkőzés, szinte a vendégek térfelén pattogott csak a labda. Az 5. percben egy középre adott labdát Reizinger Bence értékesített, 1-0. A 10. percben Klémán Máté szögletére menetrendszerűen érkezett Farkas Gábor, és lőtt a hálóba, 2-0. A 14. percben szabálytalanság miatt a játékvezető kiállította Dőry Gergőt, de ez sem törte meg a sárbogárdi hengert. A 19. percben Elek Botondról pattant ki a labda, melyet Mayer Dávid váltott gólra, 3-0. A 29. percben egy formás támadás végén Mayer D. talált be, 4-0. Majd a 31. percben Reizinger Pákozdi Tamás beadásából vette be a kaput, 5-0. A 37. percben Horváth Ádám középről indított lövése is utat talált a hálóba, 6-0. a 42. percben Horváth Á. labdaszerzését követően pontosan tálalt Reizinger elé, aki nem hibázott, 7-0. Az 57. percben ismét Reizinger köszönt be, 8-0. A 61. percben újabb Reizinger találatnak örülhettek a házigazdák, 9-0. A 62. percben egy jobbról érkező labdát Horváth Á. gurított Mayer D. elé, aki biztos lábbal lőtt a hálóba,10-0. A 75. percben Mayer D. egy kapu előtti kavarodásból talált be, 11-0. Majd a 77. percben ismét Reizinger Bence zörgette meg az enyingi hálót, 12-0.

Elismerés illeti meg a vendégcsapatot is, hogy hiányosan kiállva, becsülettel, sportszerűen lejátszották a mérkőzést.

Tudósított: Lengyel István