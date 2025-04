Lesújtó hír érkezett, elhunyt Garami József

Garami József Pécsen született, és itt is kezdte felnőtt karrierjét, a mai PMFC jogelődjében a Pécsi Dózsában. Összesen hatvanegy bajnoki, illetve két Intertotó Kupa-mérkőzésen szerepelt lila-fehérben. Ezt követően megfordult a PVSK és a Komlói Bányász alakulatánál is, majd újra visszatért a Vasúthoz, és ott fejezte be pályafutását.

Garami József a magyar futball egyik megkerülhetetlen alakja

Fotó: pmfc.hu

Edzőként szülővárosában a Pécsi MSC-nél legendássá vált, 217 bajnokin ült a piros-feketék kispadján, ami mai napig rekordnak számít. A klub történetének legjobb eredménye is az ő nevéhez fűződik, hiszen az 1985-1986-os idényben ezüstérmet szerzett. Ezután megfordult az Újpestnél is, majd 1996-ban került az MTK élére, ahol bajnoki címet nyert. Később megfordult a Győri ETO FC-nél, a Ferencvárosnál, majd visszatért az MTK-hoz. 2008. szeptember 19-én a Videoton otthonában aratott a fővárosiakkal kétgólos győzelmet, ez a mérkőzés amiatt volt különleges, mert ez volt a 626. bajnoki mérkőzése edzőként, ezzel megdöntve Lakat Károly csúcsát. 2025-ig irányította a kék-fehéreket, karrierje során a magyar bajnokságban összesen 797. alkalommal ült a kispadon vezetőedzőként. Haláláról egykori klubja a Pécsi MFC számolt be.