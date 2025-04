Felejthetetlen estével ajándékozták meg a szurkolókat

A szombati, vasi derbi nagyarányú veresége után túl sok jel nem utalt arra, hogy a kék-fehérek legyőzik a sárga-feketéket. Mégis bekövetkezett, a fehérváriak kétszeri hosszabbításban győztek 120-112-re, ez volt a nyugatiak első, hazai veresége a szezonban. Kétszer már kényszerültek túlórára az idényben, de azt a két derbit végül hozták. A kedd estit nem.

Alejandro Zubillaga, az albások spanyol szakvezetője érthetően büszke volt játékosaira.

- Először is köszönöm a szurkolóknak a támogatást. Az idény rosszabb pillanataiban kaptunk kritikákat, hogy ez a csapat nem dolgozik eleget, azonban a srácok nagyon is sokat melóztak. Emberek vagyunk, hibázhatunk. Az önkritikusan be kell vallanom, az alapszakaszunk nem a legjobb volt, de ezúttal sikerült a szurkolóinknak egy felejthetetlen estét szereznünk. Voltak, akik nem hittek bennünk, de ma megmutattuk a csapat erejét, a következő mérkőzéseken is nagy szükségünk lesz a támogatásra, fontos, hogy akadnak, akik hisznek bennünk. Együtt erősebbek vagyunk.

Kertész Dániel, a koronázóvárosiak másodedzője a csapat küzdőszellemét emelte ki.

-A hétvégi, szombathelyi mérkőzésen elszenvedett vereséget követően taktikailag néhány dolgon változtattunk, úgy gondolom, az ellenfél erre nem volt felkészülve. A támadáson és védekezésen is alakítottunk, az új elképzelések szerint játszottunk. Minden játékosunk úgy lépett be a kezdés előtt a csarnok bejáratán, hogy pontosan tudta, ez az utolsó esélyünk, hogy a párharcot hazai pályán még folytassuk. A srácok megmutatták a saját karakterüket, a szezon korábbi meccsein akadtak gyengébb teljesítmények, ezúttal azonban minden összeállt. Fontos volt, hogy elhitték, ha hisznek magukban, képesek bárkit legyőzni a hazai mezőnyben. Mindannyian tudtuk, ha sikerül nyernünk, a pénteki, szombathelyi mérkőzés után hétfőn újabb esélyt teremtünk magunkat a fehérvári ütközetre. Nagy öröm, hogy a negyeddöntős párharc jövő héten is folytatódik.

Milos Konakov, a Falco edzője szerint kimondottan jó meccset vívtak az együttesek.