Fehérváron és a fővárosban is győztek a férfi kosarasok

Az első meccset a koronázóvárosban vívták a felek. Egy ilyen összecsapásra, aki csak teheti, együttese rendelkezésére áll, Ivosev Tamás, a fővárosiak magasembere azonban nem tehette. A TF-BP klasszis magasembere a Vasas-mérkőzésen történt kiállítása miatt automatikus eltiltását töltötte, de természetesen ott volt a csarnokban és egy-egy jó tanáccsal segítette társait. Ehhez képest bekezdett a TF: Polster és Heimann pontjaival vezetett, mi pedig csak a 4. perc végén, Duric 2+1 pontjával vették át a vezetést a házigazdák. A negyed legvégén lett a legnagyobb a különbség, a hazaiak 32-25-re vezettek a dudaszónál. Öröm volt a sok dobott, de bosszantó a sok kapott pont. A kisszünet után feljött a TF, amelyet továbbra is Polster és Heimann húzott. Nem lépett meg egyik brigád sem, 36-36 után Szabó büntetőivel vezettek ismét a házigazdák, Duric hármasa után pedig ismét hét ponttal (45-38) ellléptek. A félidő hajrája inkább a vendégeké lett, 50-46 volt az állás a nagyszünetben.

A fordulás után is tartotta magát a vendégcsapat, hiába szerzett fontos pontokat Szabó, Duric és Simon is. A negyed második fele ezúttal inkább a vendéglátókról szólt, 58-55 után 13-2-es sorozatot produkáltak. Igazi csapatmunka volt ez, hiszen öt játékosuk is kivette a részét a támadásokból, védő oldalon pedig valamennyien feljavultak, akik pályára kerültek. A DKKA 71-58-ra vezetett harminc perc játék után, és innen már nem tudott visszajönni a TF a meccsbe. A negyedik felvonás elején Molnár szállította a pontokat, majd Tóth Péter is belelendült, 80-60-nál beállt a húszpontos különbség. Innen ugyan öt fővárosi pont érkezett, 80-65 után ismét DKKA-sorozat következett: zsinórban kilenc pontot szerezve adták meg a kegyelemdöfést. Az utolsó percekben mindenki lehetőséghez jutott, és a felnőtteknél debütáló Debreczeny Dávid kosárral is hálálta meg a kapott perceket. 102-75 lett a vége. A TF az első félidőben ugyan több extra kosarat szerezve 46 pontig jutott, a második húsz percben viszont csak 19 egységet szerzett. Amellett, hogy valószínűleg elfáradt a több kulcsemberét nélkülöző fővárosi ellenfel, a nagyszünet után a látogatók szigorítottak védekezésen és sokkal agresszívabb, keményebb játékot mutattak be a saját palánkjuk alatt.