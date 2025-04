Egyre nehezebb helyzetben a Fehérvár FC, érezhető közelségben a kiesés

A kezdőrúgás előtt a csaptok a a héten elhunyt Garami Józsefről emlékeztek meg. A gyászszünet után a kék mezes hazaiak kezdték a meccset, a fehérváriak tiszta fehérben játszottak. Az első öt percben a Fehérvár FC térfelén zajlott a játék, a Puskás többször is hosszasan adogatott a tizenhatos előterében, ennek ellenére sem tudtak nagy helyzetet kialakítani. A 12. percben Spandler Csaba rántotta le a leforduló Lamin Colleyt, a szabadrúgást Jonathan Levi végezte el, aki középre ívelt, ahol a lefejelt labdát Wojciech Golla lőtt el, ez azonban elkerülte Nagy Gergely kapuját. A fehérváriak támadásai elsősorban Nicolas Stefanelli sebességére épültek, aki hatékonyan gyűjtötte be a hosszan előrerúgott labdákat. A vendég szurkolók megállás nélkül biztatták kedvenceiket, különösen izzott a hangulat, amikor a 21. percben a Vidi kiharcolta az első szögletét, amelyet Ivan Milicsevics végzett el, középen Spandler érkezett, azonban a védők nem engedték, hogy kapura fejeljen. Nem sokkal később Milicsevics egy szabadrúgást ívelhetett középre, amit Ivan Saponjics ért el, viszont fejese elsuhant a kapufa mellett.

A fehér mezben pályára lépő Fehérvár FC sorsa már az első félidőben megpecsételődött a Puskás Akadémia vendégeként

Fotó: Kricskovics Antal

Már az első félidőben eldőlt a Fehérvár FC sorsa

A Puskás Akadémia a kezdeti Vidi helyzetek után szép lassan támadásba lendült, aminek meg is lett az eredménye. A 27. percben Nagy Gergely rosszul mozdult ki egy beívelésre, amit így Colley a hálóba juttatott, 1-0. Két perccel később Pécsi Ármin ütött ki egy labdát, viszont a fehérváriak lökést reklamáltak, a VAR is megvizsgálta az esetet, de nem látott szabálytalanságot. A 33. percben Stefanelli a büntetőterületen kívülről eresztett el egy kapáslövést, ami centikkel kerülte el a kék mezesek kapuját. A következő veszélyes helyzetet ismét a felcsútiak alakították ki, Artem Favorov szépen cselezte be magát a tizenhatoson belülre, tekerését Nagy Gergely magabiztosan védte. A 39. percben Laros Duarte körülbelül 25 méterről küldött kapura egy szabadrúgást, ami kellemetlenül pattant meg a kapuvédő előtt, de így is oldalra paskolta. Három perccel az első félidő rendes játékidejének vége előtt a Milicsevics tette középre a labdát, amit egy vendég szöglet követett. Ezt kicsiben játszották le a fehér mezesek, majd a középre küldött labdát Pécsi húzta le. Az egyperces ráadás kezdetén Colley az alapvonalról laposan tette középre a labdát, mit Levi vágott a hálóba, 2-0.