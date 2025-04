Itt a nagy bejelentés: vezetőedzőt vált a Fehérvár FC – hivatalos

A Fehérvár FC az idei szezonban korántsem úgy teljesít, ahogy azt a szurkolók elvárták volna. 2024 nyara óta rengeteg változáson ment keresztül a csapat, először távozott Bartosz Grzelak, majd jópár meghatározó játékos is követte. A svéd vezetőedző helyét Pető Tamás vette át, míg a kulcsemberek helyett javarészt fiatalok érkeztek az együtteshez, így nem voltak jók az előjelek a 2024-2025-ös idényre. Az NB III-as Veszprémtől érkező új vezetőedző ennek ellenére jól lavírozott, kezelni tudta a helyzetet, és stabilan a középmezőnyben tartotta a gárdát, azonban az elmúlt mérkőzéseken nem jött ki a lépés, a vezetőségnél pedig betelt a pohár.

Pető Tamás számára befejeződött a Fehérvár FC-vel való kaland

Fotó: fehervarfc.hu

Új vezetőedző érkezett a Fehérvár FC-hez

A hétvégi, Nyíregyháza Spartacus elleni 1-0-s vereség volt az utolsó csepp a pohárban a Vidi vezetőségénél. Hétfőn már több portál is megírta, köztük az M4 Sport és a Nemzeti Sport Online is, hogy kedden hivatalosan is bejelenti a klub, hogy elbúcsúznak Pető Tamástól, most pedig meg is történt a megerősítés. A szakember helyét az a Tímár Krisztián veszi át, akit nagyjából egy hete menesztettek Nyíregyházán a rossz eredmények miatt.

Tímár Krisztián, és jelenlegi segítője, Szalai Tamás számára nem ismeretlen a Vidi. Tímár korábban dolgozott a Vidi második csapatánál, míg Szalai Székesfehérváron született, játékosként és edzőként is hosszú éveket töltött el a piros-kékeknél. A két szakember korábban Győrben, és Nyíregyházán is együtt dolgozott, így az összhang megvan köztük.

Számokban a teljesítmények

Pető Tamás 27 bajnokin 8 győzelmet, 6 döntetlent és 13 vereséget ért el a Fehérvár FC kispadján, amely átlagban 1,11 pontot jelent mérkőzésenként. Tímár Krisztián mérlege ezzel szemben a Nyíregyháza kispadján 26 NB I-es összecsapáson 6 győzelem, 6 döntetlen és 14 vereség, azaz 0,92 pontátlagosan. Utóbbi modernebb felfogású stílussal játszatja csapatait, a támadójátékra épít, amely bizonyára többek számára tetszetős lehet.

Már nem Tímár Krisztián a Szpari vezetőedzője

Fotó: szon.hu

A legfontosabb a Fehérvár FC-nél jelenleg a bennmaradás kiharcolása, ebben lehet a gárda segítségére Tímár Krisztián. A szakemberben ráadásul éghet a bizonyítási vágy a Nyíregyházáról való elküldése után, azonban kőkemény hat mérkőzés vár rá az NB I-ben a székesfehérváriak kispadján, és korántsem lesz egyszerű elérni azt, hogy az idény végén a vonal fölött jegyezzék a fiait.