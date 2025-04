Pető Tamás távozik a Fehérvár FC-től – hivatalos

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az M4 Sport és a Nemzeti Sport Online értesülései szerint távozik a Fehérvár FC-től Pető Tamás vezetőedző. Ezt most a klub is megerősítette a hivatalos oldalán.

Pető Tamás számára véget ért a Fehérvár FC-vel való kaland

Fotó: NSO

Búcsút int edzőjének a Fehérvár FC

Pető Tamás 2024 júniusában vette át a székesfehérváriak irányítását, a két asszisztensedzője pedig Polonkai Attila és Gunther Zsolt lett. Összesen 27 NB I-es bajnokin, 4 UEFA Konferencia-liga-selejtezőn és 4 MOL Magyar Kupa mérkőzésen irányíthatta a Vidit a szakember. Most azonban véget ért a kaland, a Nyíregyháza elleni vereség után a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy a vezetőedző és a két asszisztensedző is távozik a klubtól.