Ezúttal a BKG-nak állt a zászló

A pihenőt követően újfent nekidurálta magát a BKG és Little vezérletével átvette a vezetést. Ehhez nagyban hozzájárult a DKKA puha védekezése, és dobásaik is többször célt tévesztettek, 57-58. Ezután végig a sárga-kékek neve mellett állt a magasabb szám az eredményjelzőn, a tetejébe pedig teljesen „lefagyott” a hazai csapat, semmi nem jött össze nekik, és négyperces kosácsend után találtak be először, 58-69.

Mindenesetre kilencpontos mínusszal vágott neki a DKKA a záró negyednek, és nem lehetett csodálni, hogy hatalmas iramot próbáltak diktálni. Csigalassúsággal araszolgattak előre, de sajnos a máskor biztosan kosárban landoló labdák kifelé pattantak, így a hajrához kanyarodva az utolsó három percet 9 pontos BKG vezetéssel kezdték a felek, 71-80. A vendégek ügyesen sáfárkodtak ezzel a fórral, és megnyerték a párharcot.