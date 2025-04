Megye III 1 órája

Elsőséget meghatározó csaták

A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában, a Felsőházban, Északon, amennyiben az eredmények a Mány II.-Csabdi kedvére alakulnak már játék nélkül is a tabella élére ugorhat, Délen pedig a Kőszárhegy továbbra is üldözheti a Sárbogárd II. csapatát az elsőségért folytatott csatában. Az Alsóházban Északon és a Közép csoportban is a végső sorrendet meghatározó rangadók következnek, Délen jó meccsre van kilátás Cecén, ahol a jelenlegi tabella első Dég vendégeskedik.

A Pusztaszabolcs legénysége (szürkében) hazai pályán várja riválisát, a Lovasberény csapatát. Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

FELSŐHÁZ, ÉSZAKI CSOPORT Mány II.-Csabdi (2.) - Pázmánd SE (5.) – elmarad! 2025. április 27., vasárnap, 17:00 Tordas (3.) – Iszkaszentgyörgy (4.), MPF-Ráckeresztúr (6.) – Pusztavám-Jüllich (1.)

FELSŐHÁZ, DÉLI CSOPORT 2025. április 27., vasárnap, 17:00 LMSK (4.) - Sárbogárd II. (1.), Sárszentágota (6.) – Szabadegyháza (3.), Vajta (5.) – Kőszárhegy (2.) ALSÓHÁZ, ÉSZAKI CSOPORT

2025. április 27., vasárnap, 17:00 Csókakő (4.) – Pátka II. (5.), Söréd (1.) – Magyaralmás (2.), Tác-Csősz (3.) – Újbarok (6.).

ALSÓHÁZ, KÖZÉP CSOPORT 2025. április 27., vasárnap, 17:00 Besnyő (5.) – Dinnyés (3.), Pusztaszabolcs (1.) – Lovasberény (2.)

Szabadnapos: Kajászó (4.). ALSÓHÁZ, DÉLI CSOPORT

2025. április 27., vasárnap, 17:00 Cece (3) – Dég (1.), Alap (5.) – Nagylók (2.), Rácalmás (4.) – Kulcs (6.).

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!