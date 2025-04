Eddig minden jól alakul

Országjárást tart a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely Székesfehérvár, Ajka, és Győr után most Szombathelyen lépett jégre, ahol Norvégia volt az ellenfele.

A magyar férfi jégkorong-válogatott másodjára is legyőzte Norvégiát

Fotó: jegkorongszovetseg.hu

A mérkőzést támadóan kezdték a mieink, többször is szép passzjátékkal kerültek helyzetbe, azonban az északiak szoros védelmén nehezen tudtak átjutni. A 8. perc elején Kiss Roland kiállítása borította az addigi játékképet, innentől a norvégok akarata érvényesült. Az emberhátrányt megúszta a magyar csapat, viszont ellenfele továbbra is veszélyesen játszott. A 14. percben Jonas Myhre kétperces büntetése kellett a mieink előretöréséhez, ennek ellenére sem akart összejönni a vezetés megszerzése, ugyanis Henrik Haukeland jól állta a sarat, hiszen minden lövést kivédett. A kiegészülést követően nem tudtak rendeződni a norvég sorok, Ambrus Gergő átadását Kiss Roland tette a hálóba, 1-0. A hátralévő időben a vendégek feljebb jöttek, hamarabb felvették az embereiket, mindent megtettek, hogy a mienk harmadában ragadjon a korong, ennek ellenére sem született több gól.

A fordulást követően ismét emberelőnybe kerültek Terbócs Istvánék, aminek köszönhetően többször is közel álltak a második gól megszerzéséhez, de a pakk nem jutott át a gólvonalon. Ezt követően háromszor is létszámfölénybe került a Norvég együttes, amit egy a saját kapuja elé tömörülő játékkal kompenzáltak a fiúk. Ennek köszönhetően megúsztuk a második harmadot kapott gól nélkül.

A harmadik etap kiegyenlített játékot hozott, a vendégek védelme magasabban helyezkedett, ami miatt ugyan sokszor alakítottak ki veszélyes lehetőségeket, de az ellentámadásoknak is teret biztosítottak, amit két norvég kiállítás is megsegített. Az 51. percben Szongoth Döme juttatta el a korongot Ortenszky Tamásnak, aki élt is az előtte kínálkozó lehetőséggel, 2-0. A magyar válogatott a VELETEK BÁRHOVA turné keretein belül már kétszer győzte le Ausztriát és Norvégiát is, legközelebb április 25-én Dánia ellen lép jégre a Miskolci Jégcsarnokban.