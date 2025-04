Hatalmas bravúrt ért el a Dunaújváros

A női kézilabda NB I tizenegyedik helyén álló DKKA-nak minden pontra szüksége van ahhoz, hogy elkerüljék a kiesést. Ennek szellemében lépett pályára szombaton a dunaújvárosi együttes hazai pályán, a jóval esélyesebbnek számító Vác ellen. A mérkőzés első percében a hazaiak kapusa Bartulovic Gabrijela fogott meg egy hetest, majd a túloldalon Zaj Klára hárította Luchies próbálkozását. Az első gólt a váci Csíkos szerezte, majd a negyedik percben egyenlített Horváth Anna. A Vác ezután kétgólos előnyt szerzett Háfra Noémi duplájával, ebből viszont vissza tudott jönni a DKKA, és megkezdődött egy kiélezett csata, a hazaiak végig nyomás alatt tartották a váciakat, hiába próbálták meg akaratukat érvényesíteni a jóval esélyesebb vendégek. Egészen a 25. percig kellett várni, hogy a két csapat közt kétgólos különbség legyen. Ekkor Pálffy Anna, és Háfra vette be a dunaújvárosi kaput. Ezt követően két percnyi gólcsend következett, majd Luchies találatával ismét egygólosra csökkent a Vác előnye. A félidő végéhez közeledve két vendég találat révén 14-17-re módosult az állás, így 3 gólos hátránnyal 14-17-re mehetett szünetre a Kohász.

A második félidőben óriásit küzdött a DKKA.

Fotó: DKKA/VizoPhoto

Óriásit fordított a második félidőben a DKKA

A szünet után a DKKA érkezett vissza motiváltabban a pályára. Egyből értékesítettek egy hetest, majd Bartulovic óriásit védett, Kellermann pedig a lerohanás után egyre csökkentette a hátrányt, 16-17. Ezután ismét kétgólos előnybe került ismét a Vác, és az elkövetkező 11 percben meg is tudta őrizni előnyét. Azonban nem adta fel a hazai csapat és a 42. perctől magasabb fokozatba kapcsolt. 20-23-as állásnál a Paróczy-Luchies-Gerhárdt trió találataival kiegyenlített a Dunaújváros, majd a 48. percben ismét Paróczy szerzett gólt, és megszerezte a vezetést a DKKA. Ezt az állást még egyszer meg tudta fordítani a Vác 24-25-re, de az utolsó 10 percben a hazaiak építettek ki két gólos differenciát, 28-26. A mérkőzés lefújásának vége előtt 5 perccel Agócsnak köszönhetően már hárommal is vezetett a Dunaújváros, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. Végül 32-30-ra győztek Gulyás Péter lányai. Győzelmükkel nagy lépést tettek annak érdekében, hogy eltávolodjanak a kieső helyektől.