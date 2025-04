Igyekeznek profilt váltani a kosarasok

A vendégeknél Vincze Nikolett kiváló teljesítménnyel és 14/6 ponttal jelentkezett.

– Örülök a győzelemnek, de nem volt könnyű dolgunk. Eddig nem tudtuk legyőzni a szezonban a fehérváriakat, most is volt néhány üresjáratunk, amikor küszködtünk a lepattanókkal. A hazaiak jobban kezdtek, most viszont végre sikerült visszajönnünk a meccsbe és megmutatni, hogy így is tudunk játszani.