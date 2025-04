Miért fáj ez ilyen nagyon? – olvasható Csollány Szilveszter sírján

A „gyűrűk urának" is becézett Csollány Szilveszter 2022. január 24-én hunyt el koronavírusban. Számtalan szép emléket okozott a magyar sportkedvelőknek, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett, a Dunaferr színeiben is megmutatta tehetségét. A sportolót 2022. február 9-én helyezték végső nyugalomra szülővárosában, Sopronban, a Sopronbánfalvi Hősi Temetőben, síremlékén pedig egy különleges idézet is helyet kapott.

Csollány Szilveszter tegnap ünnepelte volna 55. születésnapját

Fotó: Tumbász Hédi / MW Archív

Csollány Szilveszter sírján olvasható egy különleges idézet

A legendás tornász síremlékén a neve és a születésének, illetve halálának évszáma mellett az olimpiai karikák is helyet kaptak – írja a borsonline.hu. A lap hozzáteszi, egy különleges idézet is megtalálható a síron:

Miért fáj ez ilyen nagyon? – Mert igazi volt

– olvasható a gondolat a síremléken.

A mondat J. R. R. Tolkien féle A hobbit-filmekből származik, egy szerelmét elveszítő karakter mondja. Ez is csak bizonyítja, hogy hatalmas veszteség érte Csollány Szilveszter feleségét, Juditot.