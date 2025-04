Reális veszély a kiesés?

Tóth Balázs legénysége a legutóbbi öt fordulóban mindössze 1 pontot gyűjtött a Merkantil Bank Ligában, ami miatt egyre hátrébb csúszik a tabellán. Az NB II mezőnye nagyon sűrű, pár jó mérkőzéssel, vagy néhány vereséggel sokat lehet ingázni a tabellán, erre jó példa a Budapest Honvéd, amely pár héttel ezelőtt a táblázat alján tanyázott, míg az elmúlt pár fordulóban nyújtott teljesítményével már a felsőházban tartózkodik. Ezzel ellentétes utat jár be az Aqvital FC Csákvár, amely sokáig úgy tűnt nem fog kiesési gondokkal küzdeni, azonban az elmúlt időszak rossz formájának köszönhetően már csak két pont választja el a kiesőzónától.

Nagy Zoárd góljánál még úgy tűnt, hogy minden rendben van

Fotó: Kricskovics Antal

A Fejér Vármegyeiek legutóbb vasárnap léptek pályára, amikor is a Budafokot fogadták. Jó hangulatban készülhettek a mérkőzésre, hiszen két játékosuk is jubileumot ünnepelhetett, Baracskai Roland 150., míg Karacs Dániel 100. bajnoki mérkőzését játszotta a klub szerelésében. Jól is kezdték a találkozót, több óriási helyzetet is kialakítottak, azonban ezek sorra kimaradtak. A vendégek kapusa Dúzs Gellért óriási napot fogott ki, hiszen bravúrt-bravúrra halmozott. Ennek ellenére a 32. percben Nagy Zoárd révén a hazaiak kerültek előnybe, 1-0.

A második félidő első perceiben ledolgozta a hátrányát a Budafok, Sztojka Dominik szabadrúgásból talált a kapu bal felső sarkába, 1-1. Ezt követően ismét támadásba lendültek a sárga mezesek, azonban a helyzeteiket rendre elpuskázták, aminek a 84. perben meg is lett az eredménye, ekkor egy szöglet után Kalmár Olivér talált a hálóba, 1-2.

A következő fordulóban alsóházi rangadókat rendeznek, a Csákvár az utolsó Tatabányához látogat, míg a közvetlen riválisai közül az Ajka és a Soroksár egymással csap össze, míg a BVSC Zugló Budafokra látogat. Tóth Balázséknak be kell gyűjteni a három pontot, hogyha szeretne kissé elszakadni a kiesőzónától.