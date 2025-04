Az edző Varga Sára remek játékát emelte ki

Bár nem jutottak a felsőházi playoff-ba, kimondottan jó szezont futnak az újonc, fehérvári kosarasok a legmagasabb osztályban. A hölgyek egy éve a Darazsakkal vívták a finálét az NB I-es női amatőrbajnokságban, azt a csatát néhány pont különbséggel elvesztették a Fejér vármegyeiek, aki így a második helyen léptek az elitbe. Ezúttal döntő fölényben vannak a koronázóvárosiak, akik legutóbb a nyugati határszélen nyertek, 83-77-re.

Srdjan Radulovic, a hűség városi gárda szerb szakvezetője szerint versenyképesek voltak, de lendületük nem tartott ki a meccs zárásáig.

-A lefújás gratuláltam a Dávid Kornél Akadémiának a győzelemhez. Jó mérkőzés volt, amelynek legnagyobb részében versenyképesek voltunk, de a végén hiányzott a tapasztalat és az energia, hogy negyven percen keresztül kitartsunk. Ettől eltekintve tetszett, amit láttam, nagyon remélem, hogy a hátralévő két mérkőzésen ugyanilyen sebességgel, ugyanilyen ritmusban tudunk játszani. Ha ez sikerül, büszke leszek a lányokra! Néha szerencsére is szükség van, nekünk ezúttal nem volt szerencsénk.

Szentpáli Gergő, a DKKA trénere érthetően jobb hangulatban értékelt.

- Természetesen gratuláltam a csapatomnak a győzelemhez, valamint a Darazsaknak is. Kicsit igazságtalannak érzem azt, hogy még nem győztek ebben a szezonban, mert rengeteget fejlődtek egyénileg és csapatként is, ezért szívből kívánom nekik, hogy összejöjjön a győzelem az utolsó két fordulóban. Bár nem szoktam külön foglalkozni játékosokkal, de ezúttal szeretném Varga Sárát kiemelni, mert amit ebben a szezonban irányító poszton művel, az megsüvegelendő. Általában nem ő a legtöbb pontot szerző játékosunk, de az energia, agilitás és a vezér szerepkör, amit felvállal, mindenképpen érdemessé teszi arra, hogy most külön megemlítsem. Nagyon örülök, hogy ennyit fejlődött ebben a szezonban. Azt gondolom, hogy bár voltak ma rosszabb periódusaink, összességében le tudtuk hozni ezt a meccset, megérdemelt győzelemmel zártuk, ami nagyon fontos számunkra. Bízom benne, hogy az utolsó két fordulóban is sikeresek leszünk.