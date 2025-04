Aranyérmet szerzett Dohában a dunaújvárosi kiválóság

A Dunaújvárosi KSE tornásza pénteken a harmadik lett ugrásban, szombaton pedig magabiztos gerendagyakorlatot mutatott be, amelyre 13.133 pontot kapott, így aranyérmet szerzett.

„Nagyon jó volt a mai nap, felszabadultan versenyeztem, teljesen elégedett vagyok. Talajon volt egy kilépésem, de ott is szép gyakorlatot mutattam be, annak is nagyon örülök” – nyilatkozta Mayer Gréta az MTI-nek, aki talajon a hatodik helyen zárt.