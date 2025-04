Különleges érzés fogta el Stark Petrát az első NB1-es mérkőzésén

Az Alba Fehérvár KC fiatal hálóőre, Hadfi Gréta apró sérülésének köszönhetően került fel a felnőtt csapat keretébe. Stark Petra nagyon keményen dolgozott annak érdekében, hogy ő is a kapuba állhasson tétmérkőzésen, végül ez a pillanat a Vasas elleni hazai mérkőzés 20. percében történt meg, amikor Maddi Aalla-t váltotta a kapuban.

Az Alba Fehérvár 18 éves kapusának pályára lépésének pillanata.

Fotó: Alba Fehérvár KC

Gratulálok, hogy a Vasas ellen bemutatkoztál! Már nagyon vártad ezt a pillanatot, hogy az első NB I-es meccsen nem pályára lépj?

– Igen! nagyon örültem hogy lehetőséget kaptam főleg ilyen szoros eredménynél. Sajnálom, hogy nem tudtam védéssel segíteni a csapatot, remélem legközelebb már sikerülni fog az is.

Hogyan alakult hogy végül becseréltek?

– Nagyon hirtelen történt a dolog. Peti (Tatai Péter a csapat kapusedzője) szólt, hogy akkor mehetek melegíteni, és ezen kicsit meglepődtem. A meccs után Gréti (Hadfi Gréta) meg is kérdezte hogy hallottam-e mást a saját szívdobogásomon kívül, és mondtam, hogy még azt sem hallottam.

Hogy érezted magad a pályán? Milyen volt a pályán eltöltött idő?

– Nagyon érdekes érzést kapott el, így nem igazán tudtam hova tenni mit éreztem akkor, mert eddig még nem volt ilyenben részem.

A szüleid kint voltak a meccsen? Mit mondtak neked a mérkőzés után?

– Igen ők mindegyik meccsemen kint vannak. Kicsit el voltam keseredve azért mert nem tudtam lövést hárítani, de közben nagyon örültem hogy pályára léphettem. Mondták, hogy lépcsőzetesen kell haladni, most elértem hogy pályára léphettem, utána legközelebb már védeni is fogok. Nagyon büszkék rám, és hogy nagyon sokat dolgoztam ezért a lehetőségért.

Azzal hogy most pályára tudtál lépni extra motivációt ad arra, hogy a továbbiakban még keményebben dolgozz?

– Igen, így is nagyon motivált voltam az elmúlt időszakban, főleg amióta felnőtt csapattal tudok edzeni, de ez plusz löketet adott.

Milyen célt, célokat tűztél a bajnokság végéig?

– Nyilván szeretnénk minél jobb helyezést elérni a csapattal, illetve szeretnénk egy bravúrgyőzelmet is elérni. Például a Szombathely ellen legutóbb döntetlent játszottunk, jó lenne ott is két pontot szerezni, illetve az MTK elleni meccs nagyon fontos. A hétvégi ellenfelünket az Esztergomot is sikerült legutóbb legyőznünk, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerülhet még egyszer megismételnünk ezt a sikert. Egyéni célom az, hogy nagyon szeretnék a kapuban állni, és védéssel, védésekkel hozzájárulni a csapat sikereihez.