Ismét egy Alba Fehérvár KC játékos került be a hét legjobbjai közé!

Az Alba Fehérvár KC gólgazdag mérkőzésen hazai pályán múlt hét csütörtökön 36-34-re legyőzte a Vasast. Takó Viktória a mérkőzés során főként támadásban segítette a csapatot, lövéseit a Vasas egyik hálóőre sem tudta hárítani 6 lövéséből mindegyikből gól született.

Az Alba Fehérvár KC játékosa, Takó Viktória is bekerült a hét csapatába.

Fotó: Alba Fehérvár KC / Facebook

Fontos pillanatokban gólokat szerzett az Alba Fehérvár KC játékosa

Az elismerést azért is kaphatta a fiatal játékos, mert góljait fontos pillanatokban szerezte. A találkozó első gólja is Takó-hoz volt köthető, a nagy erejű lövését nem tudta hárítani az angyalföldi hálóőr, Balogh Judit. Ezután 5-5-re egyenlített ki góljával az FKC, majd másfél perccel később már a vezetést is megszerezte a balszélső. A 22. percben ismételten vezetést érő találatot szerzett, majd egy 10 percnyi gólcsend után két gólosra növelte a székesfehérvári csapat előnyét. A mérkőzés vége előtt 9 perccel Takó ismét visszaállította ismét a két gólos differenciát, amely megalapozta, hogy egy nagyobb előnnyel el tudjon nyúlni a koronázóvárosi gárda az utolsó percekre. A 6/6-os lövéshatékonyságának köszönhetően őt választották a szakértők a hét csapatába, a balszélső posztra.