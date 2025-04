Óriási dráma a Gáz utcában!

A találkozót gyászszünet előzte meg, a csapatok Isaiah Philmore nagymamájáról emlékeztek meg, aki múlt hét pénteken hunyt el.

Filipovity Márkó (fehérben) több nagyszerű kosarat is szerzett az Alba Fehérvárnak

Fotó: Fehér Gábor

Az első pontot Marvin Clark szerezte, amire Vojvoda Dávid válaszolt, majd egy gyors kontra végén Filipovity Márkó szerzett kosarat, 4-2. A Falco gyorsan egyenlített, viszont Tyler Thomas szépen tört be a palánk alá, dobás közben szabálytalanul próbálták megállítani, ami ennek ellenére a pluszba fújt büntetővel együtt bement. Ezt követően Philmore is feliratkozott a pontszerzők listájára, 8-4. Nem sokkal később az első tripla is megszületett, Vojvoda jóvoltából, 14-8. A Falco rengeteg lehetőséget puskázott el, ennek ellenére közel tudtak maradni. A negyed felénél Perl Zoltán és Keller Ákos is parkettre lépett, azonban a csere utáni első pont is a székesfehérváriaké volt, 16-12. Három perccel a játékrész vége előtt már öt pont is volt a csapatok között, 22-17. Alejadro Zubillaga mester az utolsó két percre lehozta Vojvodát, a helyére érkező Németh Ákos bevágott egy hárompontost, amit egy Philmore tripla követett így a rövid szünetben 28-19 állt az eredményjelzőn.

A második negyed egy Vojvoda hárompontossal indult, aminek köszönhetően az addigiaknál is nagyobb eufória volt az Alba Regia Sportcsarnokban. Egy elrontott szombathelyi támadás után Filipovity tört előre, akit faultolt Keller, a két büntetőt pedig bevágta a fehérvári játékos, 33-21. A korábban a Fejér vármegyeieknél is megforduló Pongó Marcell egymás után többször is rontott, aminek meglett az eredménye, hiszen a kék-fehér mezesek egyre jobban kezdtek elszakadni, amiben egy 13 pontos futás is volt, 40-24. A sárga-feketék próbáltak gyors passzjátékkal átjutni a védelmen, az egyik kosarukat óriási füttykoncert követte, a közönség kétszer is lépéshibát látott, amelyet Zubillaga is sérelmezett, ennek ellenére a találat érvényes maradt, 42-32. Ezt követően a fehérvári szakember időt kért. A megszakítás után Thomas két triplát dobott, a hangulat minden másodpercben fokozódott, 48-37. A vendégek kezdték felvenni a ritmust, egyre kevesebb hiba csúszott a támadásaikba, ezzel szemben a hazaiak mintha kezdtek volna fáradni, kevesebb mint két perccel az első félidő vége előtt hat pontra zárkózott a Falco, ami miatt a mester újfent időt kért, 51-45. A nagyszünet előtti utolsó kosarat Lester Medford dobta, 55-48.