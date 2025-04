A Falco ellépett a harmadik negyedben

Alejandro Zubillaga, a Fejér vármegyeiek szakvezetője önkritikusan elismerte, ezúttal jobb volt a Szombathely.

– Gratulálok a Falco csapatának, a szurkolóinknak pedig szeretném megköszönni, hogy elkísértek és támogattak minket. A meccs végi incidens elég fura szituáció volt, Szombathelyen nem megszokott az ilyen, ugyanis úgy gondolom, jó kapcsolatban vagyunk a csapattal, ezért is volt fura az a jelenet. Tudom, nem egy-két ember miatt kell meghatározni egy tábort, de ez a történés tényleg nem megszokott kosármeccseken. Komolyan sajnálom, hogy beszélnem kell róla, de a lelátói incidensről mindenképpen szót kell ejtenem. A mérkőzésről annyit, hogy az első félidő nagyon jól sikerült, tényleg jól küzdöttünk, aztán a harmadik negyedben eldőlt

a mérkőzés, nem megfelelően reagáltuk le a Falco jó játékát. Fizikálisan léptek fel, de igazából nem dőlt el semmi, hétfőn jön a negyedik mérkőzés, egy újabb lehetőség hogy 40 percen keresztül megmérkőzzünk a Falcóval. Nem lesz könnyű, de megteszünk mindent hazai pályán, hogy a párharc folytatódjon.

A hazaiak amerikai légiósa, Marvin Clark II. remekül játszott, 24/3 pontot szerzett a találkozón.

– Kimondottan jól éreztem magam a pályán, jól mentek a dobások és a játék is. A negyeddöntő második, fehérvári meccs videóját kielemeztük, tudtuk, hogy jobb energiákkal kell játszanunk és ezt meg is tettük. Végig, 40 percen keresztül harciasan, egymásért küzdöttünk, aminek meg is lett az eredménye. Nem sok minden történt, 2-1 a párharc, a hét elején hasonlóan jó energiával kell pályára lépnünk Fehérváron is.

Krivacsevics Márkó a fehérváriak centere 5 pontot gyűjtött, övé volt a meccs legszebb zsákolása.

– Mindhárom meccsen a harmadik negyed volt a kulcsfontosságú, ezúttal sajnos nem tudtuk azt a koncentrációt hozni, mint a hazai mérkőzésen. A koncentráció nagyon fontos, hiszen a házigazdák most 1-2 perc alatt építettek ki nagy előnyt és ebből már nem tudtunk visszajönni. Ez döntötte el az összecsapást. Hétfőn természetesen szeretnénk egyenlíteni a Gáz utcában.