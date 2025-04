Adminisztratív hiba miatt mégis folytatódik a párharc a bennmaradásért

Az első két mérkőzés kapcsán a tudósítás során megjegyeztük, a bennmaradásért küzdő akadémisták a szezonban ugyan elmaradtak a várakozástól, azonban izgulniuk nem kell, ugyanis a budapestiek elleni párharc mindkét mérkőzését magabiztosan nyerték. Az első, fehérvári meccset 102-75-re hozták az MKOSZ-csarnokban, a visszavágó sem hozott izgalmakat a parketten, a látogatók 101-76-ra győztek. Azonban kiderült, nem dőlhetnek hátra, ugyanis bár a budapesti klub nem óvta meg a pályán elért eredményt, a szövetség hivatalból harmadik mérkőzést rendelt el.

Folytatódik tehát a TF-Budapest elleni párharc, a Fejér vármegyeiek bár a pályán magabiztosan legyőzték a TF-Budapestet a 12-13. helyért folyó párharc második, fővárosi mérkőzésén is, egy adminisztratív hiba miatt a Versenybizottság törölte a pályán elért eredményt, 20-0-ra a TF nyerte a találkozót. A döntés következtében a párharc állása 1-1-re módosult, így az eredetileg kiírt időpontban, április 26-án, szombaton 18 órától harmadik mérkőzésre kerül sor Székesfehérváron, az MKOSZ Edzőközpontban.

Információink szerint a gondot az okozta, hogy a DKKA játékosa, Denk Norbert - annak rendje és módja szerint - volt ott a meccsen 23-as számmal a keretben. A csapatlistán is Denk Norbert szerepelt, adatait a statisztikus és az eredményjelző kezelője is jól írta be. A jegyzőkönyv vezetője viszont a hírek szerint nem oldotta meg hibátlanul az átmásolásos feladatot, ugyanis 23-as számmal felvitte Norbert testvérét, Denk Marcellt a hivatalos listára. A koronázóvárosiak vezetőedzője, Vladimir Krstic vezetőedző a meccs előtt 10 perccel kijelölte a kezdőket, de nem szúrta ki a hibát. A tréner aláírta a jegyzőkönyvet, onnantól a pályára lépők a klub felelősségi körébe tartoznak. Denk Norbi többször is pályára került, dobott pontot is. A meccs után az ellenőri jelentés nyomán indult el a vizsgálat a Versenybizottságnál. A szabály feketén-fehéren kimondja, hogy ilyenkor a vétkes csapat 20-0-ra elveszíti a meccset.

A DKKA jelentős pénzbüntetést kapott, de ezt az MKOSZ május végéig felfüggesztette, a fehérvári illetékesek szerint ezzel gyakorlatilag elismerték, hogy a hiba kialakulásában az ellenőr és a jegyzőkönyves vastagon benne volt. Ugyan erre nincs bizonyíték, de a hírek szerint a 3. negyedben észrevette az ellenőr a hibás csapatlistát, ennek ellenére felengedte a pályára a rosszul rögzített játékost.

Ami biztos, a felek 1-1-re állnak, április 26-án, szombaton 18 órától harmadik mérkőzésre kerül sor Székesfehérváron. Ott végérvényesen eldől, ki, merre lép tovább, mert a győztes csatázhat a 9. helyért, a vesztes pedig osztályozót játszik a bennmaradásért a Zöld-csoport ezüstérmesével.