A Volán két tehetsége, Varga Orsolya és Tárkányi Zsombor is bizonyíthat

A KSI-ből tavaly októberben szerződtetett Varga Orsolya legutóbb 7. lett a magyar fővárosban, a már hosszú évek óta fehérvári színekben versenyző Tárkányi Zsombor a 14. pozíciót foglalta el a márciusi viadalon. Ezúttal is a döntőt célozzák meg.

- Természetesen 100% ban elégedett lennék, de a realitás talaján maradva először meg kell néznem, hogy milyen is a tényleges felnőtt élmezőny, ha jó napot fogok ki, akkor bármi lehet, de erre nem alapozhatok – közölte Varga Orsi. - Úgy kell a versenyen kombiznom, ahogyan az edzéseken tudok, hiszen egyelőre még sok mentális gátam van, ami visszafog a versenyen való jó szereplésben. Ha ezeket sikerül leküzdenem, akkor azzal már hatalmasat tudnék előrelépni a felnőtt mezőnyben is. A fő cél most inkább a tapasztalatszerzés, de titkon azért bízom az elődöntős, vagy akár a finálés szereplésben is.

Egy kisebb bokasérülés hátráltatta a felkészülésben, de úgy gondolja, megfelelő formában várja a kedden kezdődő selejtezőt a BOK Sportcsarnokban.

-Azt hiszem, jó erőben állok majd rajthoz a világkupán. Már az egy hónappal ezelőtti viadalt követően, a Ludovikán megtudtam, hogy indulhatok a mostani világkupán. Az edzőm, Kovács Sarolta beszélt a szövetségi kapitánnyal, utóbbi jelezte, minden bizonnyal ott leszek a rajtnál. A tavalyi A-keret változatlan, de a B-keret két, szabad helye a múltkori fedettpályás bajnokságon múlott, ugyanis ez nem csak a junioroknak, de a felnőtteknek is válogató verseny volt. Viszont én erről nem tudtam biztosan, hogy felnőtt válogató is. Ami így utólag nem is baj, mert így nem nyomott ennek a súlya, és felszabadultan tudtam versenyezni. Tehát minden jól alakult.

Tárkányi Zsombor a budapesti vk-n a 14. fejezte be a küzdelmeket. Nagyon elégedett lenne egy újabb döntős szerepléssel.

- Első világkupának kimondottan szép eredmény lenne. A lövészetnél kicsit koncentráltabbnak kell maradnom, mint legutóbb, ahogy mondani szokták, ott kell lennem fejben. Ezen sokat dolgozom mostanság. Az elődöntővel elégedett lennék, ha nem sikerül esetleg a döntőbe bejutnom, akkor sem leszek elkeseredve. Az alapvető cél a döntő, de több napon át kell konzisztensen jól teljesíteni, tehát elég egy rosszul sikerült tusa, már el is szállt az ember.