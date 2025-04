A favoritok nem hibáztak, fontos meccset nyert az Adony

Sárosd – Bodajk 4–1 (4–0)

Sárosd, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Sárosd: Tibor – Hanzli, Vámosi, Majláth, Kökény - Németh L., Kertész, Hushegyi, Pribék (Várnai) - Hallósy (Paksi), Kónya (Szabó V.). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Bodajk: Janky – Tóth B., Czéh, Kovács T., Locker - Farkas K., Fojtyik, Rigó G., Venczel - Wisniewski, Erdész. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Majláth (8., 20.), Kökény (22.), Vámosi (27.), ill. Erdész (81.).

Jók: Vámosi, Majláth, Pribék, Németh L., ill. Locker

Első támadások sora a hazaiaké volt, aki már a 8. percben megszerezték a a vezetést, Majláth Henrik büntetőjéből, 1-0. Erősen védekezett a Bodajk, nem is maradtak el a sárosdi lehetőségek. Előbb Vámosi Róbert, majd Majláth lövését hárította Janky Barnabás. A 20. percben ezúttal Majláth az ellene elkövetett szabálytalanság után szabadrúgásból is eredményes volt, határozott lökete a hosszú alsóban kötött ki, 2-0. A 22. percben szépen kijátszott akció végén a Pribék Patriktól visszakapott labdát Kökény Dorián egy erős lövéssel küldte a hálóba, 3-0. A 27. percben Németh László kapott egy hazai térfélről indított labdát, 16-osig játszotta magát, majd a kapu elé érkező Vámosihoz passzolt, aki nem hibázott, 4-0. A szünet után is a Sárosd helyezett nagyobb nyomást a vendégei kapura. A találkozó hajrájában a bodajki együttes többet próbálkozott, Locker Ármin távoli lövése nem sokkal a felső léc mögött esett le. Majd a 81. percben Locker szabadrúgása után a védőkről átpattant a labda Erdész Patrikhoz, aki a hálóba lőtt, 4-1.

Tudósított: Németh Réka.

Móri SE – KK Grain Kft.-Mezőfalva 7–0 (4–0)

Mór, 100 néző

Vezette: Rózsa József.

Mór: Rigó Á. – Végvári (Szekeres), Bíró (Hajdu M.), Loi (Szabó K.), Bezerédi - Balogh M., Tar B. (Mészáros B.), Varga B. (Kocsis D.), Sötét - Lehota V., Lehota R. Vezetőedző: Németh Bálint.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Balázs, Rózsahegyi, Szabó O. (Csontos) - Rakonczai, Petrov Gleb, Sági (Kovács B.), Németh B. - Mekota, Kovács K. (Kiss G.). Vezetőedző: Masinka Csaba.

Gól: Bezerédi (27., 45., 57.), Lehota V. (35., 67.), Bíró (30.), Villám (80., öngól).

Kiállítva: Kovács Á. (83.).

Jók: Bezerédi (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. senki.