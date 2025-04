44 találat esett a vármegyei I. osztályban

Gól: Locker (55.), ill. György (29., 31., 59., 73.), Rebők (21.), Blonski (35.), Lőrincz (62.), Hompót D. (75.), Lak (89.).

Jók: senki, ill. György (a mezőny legjobbja), az egész csapat

A játékhoz tökéletes napsütésben kezdődött a találkozó, amely teljes egészében az Ercsi csapatáról szólt. A hazai csapat az 5. percben kihagyta az egyetlen ziccerét, ekkor Rigó Gábor elé került a labda a kaputól 10 méterre, de lövése mellé ment. Ezután az Ercsi sorra kihasználta a sok hibával játszó vendéglátók megingásait és könnyedén lőtték be helyzeteit. A bodajkiak nem tudták felvenni a versenyt a gyorsabb, agresszívabb Kinizsivel szemben, elvesztették a párharcokat és ennek csak nagyarányú vereség lehetett a következménye. A Bodajk egyetlen említésre méltó momentuma Locker Ádám szabadrúgás gólja volt az 55. percben, ekkor 20 méterről a kapu jobb felső sarkába csavart. A idény leggyengébb játékával előrukkoló Bodajk SE nagy pofont kapott sokkal motiváltabb ellenfelétől.

Tudósított: Kovács Zoltán.

Ikarus-Maroshegy – Csór Truck-Trailer 3–4 (1–2)

Székesfehérvár, 120 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Ikarus-Maroshegy: Marchi – Skultéti A., Békefi, Kecskés, Rumpler - Kókány, Nagy B., Fülöp (Drexler), Gimes (Schmuck A.) - Csuti, Szabó B. Vezetőedző: Szarka Martin.

Csór Truck-Trailer: Lukács – Báles Zs. (Orosz), Báles A. (Dreska), Zs. Nagy, Takács G. - Viniczai, Junior Joaz, Balogh L., Báles I. - Bogdány, Klein (Harangozó). Vezetőedző: Pécsi László.

Gól: Kecskés (11.), Csuti (66.), Drexler (87.), ill. Takács G. (86., 90.), Viniczai (29.), Báles I. (23.).

Kiállítva: Skultéti A. (27.).

Jók: az egész csapat, ill. Takács G., Báles I.

A 15. percben egy szöglet után Kecskés Ádám szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, 1-0. A 22. percben Báles István egy szép szabadrúgást követően egalizált, 1-1. Ezt követően Skultéti Andrást jogosan állította ki a játékvezető második sárga lappal. A 29. percben emberelőnyét érvényesítette a Csór, Viniczai Bence helyzetfelismerése után, 1-2. Azonban a második félidőben egy olyan hazai csapat lépett a pályára, akik tíz emberrel is sorra dolgozták ki a helyzeteket, majd sikerült is egyenlíteni Csuti Márton révén, 2-2. A 86. percben egy lecsorgó labdát követően Takács Gergő talált be, 2-3. Nem adták fel a vendéglátók, a 87. percben a középkezdést követően egy mintaszerű támadás végén Drexler Lóránt volt eredményes, 3-3. Aztán a 89. percben Drexlert ötször faultolták a 16-oson belül is, azonban a játékvezető nem ítélt se szabadrúgást, se büntetőt. Az Ikarus heves reklamálását követően megrohamozta a játékvezetőt, ám a kontrából a 90. percben megszerezte a győzelmet a Csór Takács Gergő góljával, 3-4. A mérkőzés végeredményét és a hazai csapat második félidei óriási csapatmunkáját a gyenge játékvezetés nagy mértékben befolyásolta.