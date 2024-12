A MLSZ Fegyelmi Bizottságának november 28-i ülésén hozott határozat alapján a Fehérvár FC-DVSC OTP Bank Liga mérkőzésen a Vidi szurkolók megbotránkoztató, obszcén kifejezéseket kiabáltak be, pirotechnikai eszközöket használtak, a mérkőzés ideiglenes felfüggesztését eredményező cselekményt is elkövettek, valamint egészségre, biztonságra reális veszélyt jelentő cselekményt is végrehajtottak, így a klubot pénzbüntetéssel szankcionálták.

Nem első bálozó a Vidi

A Vidit az idei szezonban már nem először büntették meg. Még november közepén a Diósgyőri VTK elleni Magyar Kupa mérkőzést követően a mostanihoz hasonló okokból kapott pénzbüntetést a székesfehérvári együttes.