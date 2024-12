Közel öt esztendeje tartó zalaegerszegi nyeretlenségi sorozatát zárta le a Vidi az NB I. 15. fordulójában. 2021 februárjában Nemanja Nikolics, és Nego Loic góljával, Szalai Tamás irányításával verték a piros-kékek idegenben a „zetét”, végre összejött az újabb siker. Ehhez pedig a sérüléséből visszatérő Bohdan Melnyik találata kellett. A nyáron Kisvárdáról érkező ukrán „spíler” tizedik bajnokiján szerezte meg első gólját, amely rögtön három pontot ért. Ne feledkezzünk meg Nagy Gergelyről sem, aki kivédte Yohan Croizet büntetőjét. A korábbi paksi kapusnak az Újpest elleni derbi után ismét bizalmat szavazott Pető Tamás vezetőedző.

A Vidi mestere elégedetten nyilatkozott a lefújást követően.

– Nagyon megérdemeltük ezt a három pontot, az elmúlt hetekben mutatott játékunk okán is. Az első félidőben lezárhattuk volna a meccset, sok gólhelyzetet alakítottunk ki. A második játékrészben mélyebben védekeztünk, ezáltal több területet adtunk az ellenfélnek, próbáltuk a saját fegyverüket, a kontratámadásokat visszájára fordítani. Nagyon örülök Melnyik góljának, hosszú kihagyás után tért ma kezdőként vissza. Az egész csapat okosan és szervezetten játszott, és külön örülök, hogy Nagy Geri kivédte a véleményes tizenegyest. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, egy nagyon kellemetlen ellenfél otthonában szereztünk nagyon fontos három pontot – mondta Pető, aki először vezette győzelemre csapatát a bajnokságban vendégként.

A csapatra még két mérkőzés vár idén, ebből az egyik nagyon pikáns, hiszen vasárnap a Tímár Krisztián által irányított Nyíregyháza látogat Székesfehérvárra. Könnyen lehet, hogy a nyírségi 3-3-as döntetlenhez hasonló Sóstón is parádés derbit láthatnak a szurkolók. Az évet majd idegenben, az MTK otthonában zárja a együttes. Ez a találkozó is érdekesnek ígérkezik, hiszen az első hat helyezett közül a DVTK-n kívül csak a kék-fehéreket tudták legyőzni Spandler Csabáék.