- Igazgató úr, hogyan látta a mögöttünk hagyott esztendőt?

Örömmel tölt el, hogy ennyien még nem futballoztak a megyében, mint ebben az évben. A sportágban széles palettát kínáltunk - futsal, öregfiúk, női labdarúgás, kispálya, nagypálya - így akik szeretnek futballozni, egyre többen találhatták meg a helyüket.

- Összesen jelenleg hány igazolással rendelkező játékos rúgja labdát a különböző osztályokban, beleértve a kispályás bajnokságokat is?

Az előző szezont 13008 fővel zártuk, jelenleg 12400 körül tartunk, de ebben még nincsenek benne a futsal bajnokságok, amelyek most indulnak el. Így a 13000-es létszám egészen biztosan meglesz, és így maradt az a tendencia, hogy az országos sorrendben előkelő helyen állunk. Ez azt jelenti, hogy Budapest, Pest vármegye, és Győr-Moson-Sopron vármegye után a negyediket vagyunk, viszont lakosság arányosan az első helyen állunk. A lakosság több mint három százaléka valamilyen szinten futballozik Fejérben!

- Véleménye szerint történt előrelépés játékban a különböző osztályokban?

Minden évben van néhány csapat, amely fölfelé kilóg. Idén van legalább öt együttes, akik között eldőlhet a bajnoki cím az I. osztályban, míg korábban ez két-három csapatra korlátozódott. Úgy látom ebben az évben sokkal kiegyensúlyozottabb lett itt a mezőny.

- Egyre több településen tendencia lesz, hogy minél több helyi fiatalnak adjanak helyet a csapatokban, és fogyni látszik a „zsoldosok” száma, egyetért ezzel?

Részemről támogatom ezt a törekvést, hiszen sokkal jobb helyi kötődésű játékosokkal megtölteni a csapatokat, és a célokat elérni, mint olyanokkal, akik esetenként évente váltogatják állomáshelyüket.

- Néhány éve az U19-es meccseket szombaton rendezik, némi nemtetszés nyilvánítás akadt néhány klubnál, mivel többet kell utazni, kvázi egy hétvégén, egy napon belül ugyanoda kell visszatérni, illetve aznap nem léphetnek pályára az ifjak a felnőtteknél, Ön ezt, hogy látja?

Ezek száma minimális volt! Szándékosan választottuk széjjel az U19-es mérkőzést a felnőtt meccstől, ami azt jelenti, hogy néhány éve már nem a felnőttek előmeccseként játszanak a fiatalok. Ezzel az intézkedéssel mindenki a helyére került! Így nem történhet meg az, hogy valakinek a jogán helyezkedjen egy csapat, hanem a saját jogán harcolja ki a helyét. Összegezve tehát, van saját jogon vármegyei első, és vármegyei másodosztály az U19-ben. Nem a felnőtt csapat szerepléséhez van kötve, így a fiataloknak van felfelé játszási lehetőségük a felnőttek között. A szabály szerint egy nap csak egy alkalommal léphet pályára a játékos - kivéve a kapust. Azaz, amennyiben az előmeccsen játszott korábban az ifjúsági játékos, akkor már kizárta magát a felnőtt csapat mérkőzéséről. Most pedig minden további nélkül, aki szombaton szerepet kapott, az vasárnap is szóhoz juthat a nagy csapatban. A döntéssel egyértelműen segítettük a felfelé áramlást, ezzel fokozatosan be tudják építeni a fiatalokat a szakemberek! Nyilván aki szombaton játssza a felnőtt meccsét az ebből a szempontból hátrányban van, ám mindenki maga dönti el, hogy melyik nap játszik.