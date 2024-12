A MÁV Előre Foxconn férfi röplabdacsapata nagyszerűen teljesít eddig az új idényben, hiszen a bajnokságban nyolc mérkőzés után továbbra is veretlen, ráadásul a tabellát is vezeti jobb szettkülönbségének köszönhetően a FINO Kaposvár előtt. A Magyar Kupában sem jelentett problémát a csapatnak a MAFC felülmúlása, így a hazai sorozatokban eddig hibátlan a csapat. Így van ez a nemzetközi porondon is, hiszen a Challenge Cup első körében a horvát Centrometalt oda-vissza megverték Pesti Marcellék, majd az osztrák UVC Graz sem jelentett számukra gondot. A nyolcaddöntőben a görög PAOK lesz majd a székesfehérváriak ellenfele.

A thesszaloniki együttes az elmúlt idényben a görög bajnokság alapszakaszában a negyedik helyen zárt, a rájátszásban pedig az elődöntőben búcsúzott. Ez is elég volt ahhoz, hogy indulási jogot szerezzen a Challenge Cupban, amelybe az előző körben csatlakozott be, a továbbjutást pedig egy nehéz idegenbeli győzelem után egy sima hazai sikerrel biztosította be a spanyol San Roque ellen. A görög pontvadászat új szezonjában eddig hat mérkőzésen hat pontot szerzett, a Ligakupában pedig már a döntőben van, ahol a bajnokság tavalyi aranyérmese, az Olimpiakosz lesz majd az ellenfele.

A MÁV Előre Foxconn és a PAOK korábban egyszer sem játszott egymás ellen.

Az biztos, hogy a székesfehérváriak számára nem lesz egyszerű a párharc, azonban a jelenlegi formájából kiindulva minden esélye megvan ara, hogy meglepetést okozzon a görögök ellen.

A párharc első találkozóját december 3-án, kedden 18 órától játsszák a felek Tatabányán, a Multifunkcionális Sportcsarnokban, míg a visszavágót december 17-én, 18 órától rendezik Thesszalonikiben. A hazai mérkőzésre a klub tájékoztatása szerint ingyenes a belépés a szurkolóknak.