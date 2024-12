Advent első vasárnapján a FEHA19 az utolsó helyen szerénykedő DAB-ot látta vendégül. A fehérváriak kiváló formában készültek a mérkőzésre, hiszen az előző három bajnokijukból kettőt rendes játékidőben egyet pedig hosszabbításban nyertek meg. A dunaújvárosiak továbbra sem tudtak kikászálódni a gödörből, tizenkilenc meccsükből mindössze kettőn diadalmaskodtak, 16 ponttal lemaradva az utolsó előtti Újpest mögött.

A hazaiak óriási fölénnyel kezdték a találkozót, teljesen kapu elé szögezve az ellenfelet. Tokaji Viktor legénysége magabiztosan járatta a korongot, melyet jó tempóváltásokkal fűszerezett, Tóth Károly Balázsnak több bravúrt is be kellett mutatnia. A 13. percben megtört a jég, Vedran Bogesic passzát Santtu Hakanen váltotta góllá, 1-0. A találat még nagyobb önbizalmat adott a gárdának, akik továbbra sem engedték a DAB-ot a ketrec közelébe. A vendégek az első harmadban csak két lövésig jutottak.

A szünetben Somogyi Balázs András felrázta együttesét, amely gólra éhesen jött ki a jégre. A sokkal magabiztosabb játéknak köszönhetően már rendszeresen veszély alatt állt Nyikita Melnyicsuk kapuja. A Titánok nehezen jutottak el a piros-fehérek harmadába, azonban amikor sikerült akkor komoly lehetőségek adódtak előttük. Egy remek összjátékot követően Hakanen tálalt Ambrus Csongor elé, aki megduplázta csapata előnyét, 2-0. A meccs viszont még nem dőlt el, hiszen a 36. percben Ivan Sysak passzolt Sági Martin Péternek, aki kihasználta a helyzetet, 2-1.

A harmadik játékrész ott folytatódott, ahol az előző abbamaradt, a vendégek minden követ megmozgattak az egyenlítés érdekében. Az agresszív kezdésnek meg is lett az eredménye, a fehérváriak részéről Farkas László fél perc után szabálytalankodott, amiért két perces kiállítással büntették. A létszámfölény alatt több lövéssel is megkínálták Melnyicsukot, azonban a kapuvédő tette a dolgát, ezzel továbbra is előnyben tartva csapatát. A kiegészülést követően is a DAB irányított, ennek ellenére a FEHA19 előtt is adódtak lehetőségek. A végső dudaszó közeledtével nagyobb kockázatot kellett vállalni az egalizálásért, emiatt Somogyi Balázs lecserélte kapusát és hat az öt ellen próbált támadni, azonban minden hiába a kékek védelme kitartott, ezzel zsinórban negyedik győzelmüket aratták.