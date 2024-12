Gondolom sosem volt nyűg számára a kézilabda edzés.

– Nem is emlékszem, hogy amíg hozzám járt, akkor hiányzott volna edzésről. A mérkőzéseken is mindig úgy vetette oda magát, hogy nem volt olyan, hogy na most akkor pihenek. Ha éppen nem úgy jött össze neki, akkor persze elpityeregte magát, de utána száz százalékkal odarakta magát, próbált még jobb lenni. Nem nyűgnek fogta fel az edzéseket, szívesen jött, persze biztos neki is voltak nehéz napjai.

Bármely gyermeknek példakép lehet az a pálya, amit eddig befutott.

– Egy imádnivaló nő, nem tudom ezt máshogy mondani. Most, hogy ismét megrendeztük az Üstökös Kupát akkor az eredményhirdetésen ő is részt vett. A lányok, amikor meglátták akkor azonnal visítoztak a csarnokban. Olyan érdekes, és jó érzés, hogy van egy ilyen, számomra még mindig kislány és az is marad, akit ha meglátnak, akkor mindenki tudja, hogy ő ki, és mennek, futnak hozzá aláírásért és fényképért.

Az Üstökös Kupán sztárvendégként vett részt Klujber Katrin

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

És ezzel azt is megmutatja, hogy bárhonnan el lehet jutni erre a szintre.

– Ez a sport lényege. Nincs senki se beskatulyázva, bárhonnan, bárhova el lehet érni, csak tehetség és iszonyú sok munka, meg szorgalom kell hozzá. Voltak Ketinél tehetségesebbek is szerintem, akik nem érek ide el, mert vagy nem voltak elég kitartóak, vagy a sérülések közbeszóltak. Nagyon örülök neki, hogy ő nem annyira sérülékeny, és reméljük ez így is marad.

Mit gondol, milyen eredményt érhet el a válogatott az Európa-bajnokságon?

– Amennyiben olyan jó meccseket játszunk, mint amilyet a svédek ellen, akkor bármi lehet. Az első négybe várom őket, szeretném ha odaénénk. Meg is érdemelnék ezt a lányok, mert már az olimpián is többet érdemeltek volna. Kezd összeállni ez a kis csapat, és a társaság is jó lehet belülről.