Dávid Kornél KA – TFSE-MTK 69-93 (16-24,24-27, 14-17, 15-25) Székesfehérvár, 100 néző Vezette: Varga-Záray Katalin, Jankovics Viktor, Gruber Nikolett. DKKA: Marisa 18, Varga S. 4, Takács D. 6, Laufer 21/9, Hegedűs J. 9/3. Csere: Strong 8, Katona 2, Dávid M., Drávecz 1, Szűcs L., Milis. Vezetőedző: Szentpáli Gergő. TFSE-MTK: Kókai 10/3, Pusztai P. 8, Dúl P. 10, Manis 15/3, Prechtel 25/9. Csere: Szabó F. 9/9, Tóth F. 12/6, Dúl T. 4/3, Király, Vígh. Vezetőedző: Hegedűs Péter. Kipontozódott: Prechtel (39.)

Sokadjára nyert tanúbizonyságot, hogy Székesfehérvár sportváros! Szombaton este egy időben három sporteseményt rendeztek a koronázóváros csarnokaiban, így a szurkolók erős dilemmába estek, hogy a hokit, a röplabdát, vagy a kosárlabdát válasszák. Azok, akik utóbbi mellett voksoltak nem jártak rosszul. Az előző játéknapokon zsinórban három mérkőzésen győztes Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia gárdája úgymond négypontos találkozón fogadta közvetlen üldözöttjét, tabella szomszédját, amely azért a BEAC-nál nagyobb játékerőt képviselt, ráadásul felnőtt és korosztályos válogatott kerettagok is erősítették őket.

Lauren Manis két duplája vezette be a találkozót, a házigazdák ugyan jól építkeztek, de lehetőségeiket elvesztegették. Magasabb szerkezetre váltott a látottak után Szentpáli Gergő a DKKA mestere, és beküldte Asia Strongot. Ezzel némileg ellensúlyozni tudták riválisuk magassági fölényét. Aztán megszületett a várva vár első DKKA pont is, Makenna Marisa révén, és szép lassan ellenfelük után eredtek. Az más kérdés, hogy többször is lett volna arra sanszuk, hogy egalizáljanak, de nem tudtak élni vele, míg a TF-nek könnyen jöttek a pontok, kihasználták a legkisebb hibákat is, 5-16. Hegedűs Janka triplája és Strong pontos ziccere hozta meg a DKKA drukkerek hangját a 8. percben, bár még ezzel egyáltalán nem voltak kinn a vízből, hiszen a fővárosiak továbbra is nyolc-tízpontos előnyt kovácsoltak, 14-22.

A folytatásban próbált faragni hátrányán a DKKA, ám a palánk alatt Manis és Asthen Prechtel határozottabbnak bizonyult, és a kinti dobásaik is pontosabbnak tűntek. Nem véletlen, hogy Szentpáli Gergő időkéréssel igyekezett új lendületet adni a lányoknak, akik úgy nézett ki megfogadták az intelmeket, mert Laufer Gabriella látványos kosarat szerzett, és így újfent tízen belül volt csapata, 24-32. Majd Laufer egymás után két hármast és egy duplát szórt, de ez megint csak arra volt elég, hogy ne kússzon tíz fölé a különbség. A 194 centi magas Prechtel sokszor állította megoldhatatlan feladat elé a DKKA magas embereit, és már az első félidőben 17 pontot termelt.