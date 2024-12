A felcsúti együttes sokáig döntetlenre állt a fővárosban, viszont a 75. percben büntetőt kapott, amit Nagy Zsolt magabiztosan értékesített, 0-1.

– Nagyon örülök ennek a három pontnak, mert az ilyen nehéz mérkőzéseken sosem egyszerű nyerni. Az MTK nagyon jól felkészült belőlünk, de ez köszönhető Horváth Dávidnak, aki hosszú távon nagyon jó munkát végez a fővárosiaknál – fogalmazott a találkozó utáni sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt. Hozzátette, mindkét oldalon voltak lehetőségek, Pécsi Árminnak két nagy védést is be kellett mutatnia, valamint a kapufája is volt mind a felcsútiaknak,úgy a fővárosiaknak is.