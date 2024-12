A mérkőzés sokáig döntetlenre állt, egyik háló sem akart megzördülni, jól teljesítettek a csapatok védelmei. Az első játékrész hajrája aztán fantasztikusan sikerült, hiszen előbb Huszty Dániel volt eredményes a 20. percben, majd a Bicskei TC futballistája, Sóron Tibor is beköszönt, 2-0.

A pihenő után rögtön egy két perces kiállítást kellett átvészelnie a magyar csapatnak, ami sikeres volt, a stabil védekezés pedig továbbra is megvolt, azonban a 34. percben kapituláltak a mieink, szépítettek a horvátok. Ezzel erőt is kaptak déli szomszédaink, akik az egyenlítés reményében a kapusuk helyére is mezőnyjátékost küldtek a pályára, majd két perccel a szépítés után egy szerencsés góllal sikerült egyenlíteniük, 2-2.

Socca-vb,Omán, 1. forduló

Magyarország – Horvátország 2-2 (2-0)

Gól: Huszty (20.), Sóron (20.), ill. Medak (34.), Darojkovic (36.)SZR