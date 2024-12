Dunaújváros FC – Ikarus-Maroshegy 4–1 (1–0)

Dunaújváros, 200 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Dunaújváros FC: Bolla – Hegedűs K. (Kiss B.), Tapiska, Ferenczy, Király B. – Vagyóczki D. (Horváth M.), Dorogi, Gál Benedek (Tóth Á.), Szepessy R. (Czigler) - Bata, Godslove (Tihanyi). Vezetőedző: Gróf András.

Ikarus-Maroshegy: Marchi – Gimes, Kókány, Szabó B., Kecskés - Drexler, Schmuck A., (Szabó-Bakos, Fi), Schmuck B., Nagy B. - Csuti (Inzsöl), Skultéti A. Vezetőedző: Szarka Martin.

Gól: Szepessy R. (23., 69.), Tapiska (73.), Tóth Á. (90.), ill. Skultéti A. (84.).

Jók: Szepessy R., Tapiska, Tóth Á., illetve Skultéti A.

A találkozó elején azonnal támadólag lépett fel a hazai alakulat. Dorogi Renátó egy támadáson belül kétszer is bevehette volna a vendégek kapuját. A vezető találatig azonban a 23. percig kellett várni, ekkor Szepessy Róbert ügyesen fordult le a védőjéről a tizenhatoson belül, majd a kapu jobb oldalába lőtt, 1-0. A szünetig hátralévő időben is több gólszerzési lehetőség is adódott az újvárosiak előtt, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A második játékrészben is folytatódott a hazai fölény, ám a jobbnál jobb lehetőségeket is elpuskázták a támadók. Ráadásul Szepessy Róbert lövését és fejesét is a felső kapufa hárította. A 69. percben azonban már a hálóba talált a piros-fehérek csapatkapitánya. A Tóth Ákos buktatásáért megítélt büntetőt lőtte a jobb alsó sarokba, 2-0. A 73. percben Tapiska Géza látványos cselek után bombázott 12 méterről a kapuba, 3-0. A 84. percben váratlanul betaláltak a vendégek is, Skultéti András spiccelt a tizenhatos vonaláról a hálóba, 3-1. A 90. percben Tóth Ákos volt eredményes, aki remek, felső sarkos lövéssel zárta le az idei szezont, 4-1.

Tudósított: Dunaújváros FC.

A góllövőlista állása:

1. Reizinger Bence (Sárbogárd) 16 gól

2. Bezerédi Ádám (Móri SE), Majláth Henrik (Sárosd) 13-13 gól

3. Szepessy Róbert (Dunaújváros FC ) 11 gól.