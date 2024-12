Felemás időszak után vonult válogatott szünetre az Alba Fehérvár lassan fél hónapja, ami után december 1-én, vasárnap tért vissza először a parkettre. Talán a szurkolókban is az volt a legnagyobb kérdés, hogy Alejandro Zubillagának mennyire sikerült összekapnia a srácokat ez alatt az időszak alatt.

A mérkőzés váratlan forgatókönyvvel kezdődött, az Alba csupán két pontot dobott három perc alatt, míg az ellenfél tizet. Ezt szép lassan ledolgozta a Zubillaga legénység, majd megtalálta a legjobb formáját, és hétpontos fórra tett szert a szünetre, 26-19. A második negyedben nem voltak nagy kérdések, sikerült tartania a hazaiaknak ez első felvonásban kialakított különbséget, amit aztán szép lassan növelni is tudtak. A félidő végére már tíz fölé kúszott a különbség, ami aztán majdnem elérte a huszat is a szünetre, 61-44.

A fordulás után az Alba tovább őrizte előnyét, 19 pont is volt a két csapat között, ahonnan a Sopronnak időnként sikerült zárkóznia, de tíz pont alá egyszer sem csökkent a differencia, 85-69. A záró felvonásban 23 pont is volt a két gárda között, az utolsó másfél percnek is ilyen különbséggel vágott neki a két fél, azonban ezt néggyel sikerült faragnia a soproniaknak, akik így is nagyon csúnya, 107-88-as vereségbe szaladtak bele Székesfehérváron.

A találkozó legeredményesebb játékosa a nagy vereség ellenére a soproniak játékosa, K. J. Jackson lett, aki egymaga 23 pontot dobott, szedett 4 lepattanót és 9 asszisztot is kiosztott. A székesfehérváriaknál Vojvoda Dávid volt kiemelkedő, aki 22 pontig jutott, míg David Nichols volt csapata ellen dupla-dupláig jutott, 15 pontja mellett 11 asszisztot is jegyzett.

Az Alba Fehérvár legközelebb a KTE-Duna vendégeként lép pályára december 3-án 12 órától.