Jól kezdtek a vendégek a Piros-csoportban rendezett összecsapáson, Simon Benedek hármasa nyitotta a miskolci randevút. A 2. perc végén 7-5-re vezettek a látogatók, bár a negyed közepére kicsit visszavettek a termelésből a csapatok, a hajrá ismét pontgazdagra sikerült, köszönhetően a büntetőből dobott összesen 17 egységnek. A fehérváriak 24-22-re vezettek tíz perc játék után, ugyanebben a mederben zajlott a második negyed is. Ugyan a Miskolc vezetett hosszabb ideig, meccsben maradtak a látogatók, nagy különbség nem alakult ki, a félidő utolsó perceiben a fehérváriak nem pusztán utolérték a hazaiakat, kis híján komolyabb előnyt is össze tudtak szedni. A 19. percben 43-50 is állt a táblán, de Santiago és Kozák zsinórban szerzett 7 pontja megmentette a MEAFC félidejét.

Ahogy az első, a második húsz perc is Simon Beni triplájával kezdődött, a vendégek folyamatosan őrizték 2-4 pontos vezetésüket. A negyed derekán azonban kicsúszott a kezükből az irányítás. Szabó Zsolt és Lippai Szabolcs csetepatéja kettős hibát ért a játékvezetőknél, mire a korábbi válogatott, koronázóvárosi erőcsatár reklamálás miatt technikait kapott, ezzel Szöszi kiszállt a játékból, ami befolyásolta a meccs végeredményét. Átvette az irányítást a MEAFC, a dunántúliak hármasokkal próbáltak meccsben maradni, ám a hazaiak így is jelentős előnyt harcoltak ki (28. perc, 74-66). A 79-71-ről kezdődő negyedik negyedben tíz fölé is szökött a vendégek hátránya, érződött a lábakban a 48 órával korábbi Hepp Kupa-mérkőzés is. A vége tízpontos, 97-87-es miskolci siker lett, így folytatódott a DKKA rossz sorozata, az akadémisták négy mérkőzés óta nem tudnak nyerni.

A fehérvári fiúk legközelebb csütörtökön lépnek pályára a DEAC U23 ellen, hazai pályán, az MKOSZ-teremben.

Férfi NB I/B Piros-csoport

Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, vezette: Horváth Csongor, Gruber Nikolett, Gombos Márk

MEAFC-Peka Bau-Dávid Kornél KA 97-87 (22-24, 28-26, 29-21, 18-16)

DKKA: Tóth P. 23/9, Simon B. 28/12, Góbi M., Szabó Zs. 7, Duric Z. 14. Csere: Somogyfoki P. 3/3, Molnár D. 9/3, Keller V., Kuttor G., Denk M., Debreczeny D., Büki B.