A koronázóvárosiak trénere, Szentpáli Gergő szerint a fővárosi vendégek sikere megérdemelt volt.

– Nagyszerűen játszott a TFSE-MTK, mi pedig az energiánk végét jártuk a szerdai, hazai győzelmet követően. Nem volt túl sok időnk készülni erre a találkozóra. Bár a játék képe hagyott kívánni valót maga után, nem tudok haragudni a csapatomra. Ahol állunk a bajnokságban, az teljesen vállalható. Most lesz egy hetünk készülni a Cegléd ellen, természetesen szeretnénk pozitívan zárni az első kört az alapszakaszban.

Hegedűs Péter, a TFSE szakvezetője érthetően elégedett volt az eredménnyel és lányai produkciójával.

– Támadásban a szezonban talán először láttam most volyan megoldásokat és kiválasztásokat, amikre törekszünk a hétköznapokban. Szép helyzeteket dolgoztunk ki, ezekből sokat gólra is váltottunk. A védekezésben rengeteg egy-egy elleni, izolációs szituációval szembesültünk, amiket ellenfelünk többnyire megoldott, ebben kell picit okosabbnak lennünk a jövőben, például tereléssel vagy besegítéssel. Ahogy múlt héten a DKKA, ezúttal mi fogunk szerdán és szombaton is játszani, tehát az elkövetkező nlhány napunk a regenerációról szól majd, valamint arról, hogy készen álljunk ezekre a mérkőzésekre. A Dávid Kornél Akadémiának nagyon szép szezonja van eddig, biztosra veszem, hogy sok, nagyobb csapat életét meg fogják keseríteni.

Hegedűs Janka, a fehérváriak kosarasa 9/3 ponttal zárta az összecsapást.

– Köszönöm a nézőknek, hogy ennyien kilátogattak a csarnokba és szurkoltak nekünk. Kemény mérkőzés volt. A szerdai után az energiaszintünk nem volt rendben, a TFSE nagyon erős csapat, amelynek rengeteg támadólepattanót engedtünk. Most lesz egy hetünk, hogy kipihenjük ennek az időszaknak a fáradalmait és kijavítsuk azokat a dolgokat, amelyek a hétvégén nem működtek.

Tóth Franka 12/6 ponttal jelentkezett, a budapestiek játékosa mindkét távoli labdáját a hálóba küldte.

– Örülök, hogy mi jöttünk ki jól ebből a mérkőzésből. A múlt heti találkozóból sikeresen vontuk le a tanulságokat, a heti edzésmunka során kijavítottuk, amit ki kellett javítanunk. A fehérváriak ellen megmutattuk, mire vagyunk képesek. A 93 pont arról árulkodik, hogy működött a támadójátékunk, egyedül az egy-egy védekezésben akadtak problémáink, ezen a következő időszakban feltétlenül dolgozni fogunk.