A bajnokságban elszenvedett ötödik vereség után egy héttel ezelőtt vette át a stafétát Herbert Gábortól az Alba Fehérvár KC korábbi edzője, Horváth Roland, aki az elmúlt szezonban irányította a koronázóvárosiakat. A Duna-par­tiak azóta az Európa-liga selejtezőjének első mérkőzésén 12 góllal alulmaradtak a Thüringer ellen. A visszavágó elé ékelődik a csütörtöki hétközi bajnoki, amelyet remek előjelekkel várhat a dunaújvárosi együttes. Gulyás Péter csapata a kezdeti nehézségek után szépen szerepel, legutóbbi mérkőzésén nagy csatában 37-35-re múlta felül a Békéscsabát.

A váci derbi azért is kulcsfontosságú, mert mindkét csapatnak 6-6 pontja van, csakúgy, mint a Mosonmagyaróvárnak és a Budaörsnek. A DKKA csapategységét jól bizonyítja, hogy a csabaiak elleni mérkőzésen a padról beszállva a cserék is komolyan hozzátettek a győzelemhez, főleg Horváth Anna, aki a hét csapatába is bekerült, miután öt kísérletből öt gólt szerzett a viharsarkiak ellen. A Kohász újabb győzelmében kulcsfontosságú lesz a váci Csíkos Luca semlegesítése, hiszen a góllövőlistán negyedik helyen álló játékos nyolc mérkőzésen 53 gólnál tart.